Nel nuovo film di Ryan Reynolds, Free Guy, assistiamo a un inaspettato cameo da parte di Chris Evans, ecco come è nata l'idea.

Free Guy - Eroe per gioco, il nuovo film con protagonista Ryan Reynolds, ha conquistato pubblico e critica, rendendolo una delle hit dell'estate. E uno degli elementi che ha contribuito alla riuscita della pellicola è stato senz'altro il cameo di Chris Evans. Seguono spoiler per chi non ha visto il film.

Forse la presenza in Free Guy di Taika Waititi e lo spot promozionale che vedeva Deadpool e Korg commentare il trailer del film avrebbero dovuto darci l'impressione che tutto fosse possibile, ma difficilmente ci si aspettava di vedere nel film di Reynolds una spada laser, lo scudo di Cap e... Chris Evans in persona!

"L'idea è nata poco prima che iniziassimo a girare" spiega il regista Shawn Levy ai microfoni di Entertainment Tonight "Avevamo già un terzo atto in cui il personaggio di Ryan, Guy, stava aumentando di livello e aveva accesso a una serie di strumenti piuttosto fighi, come la mazza con l'unicorno di Fortnite ecc. Ma in quel momento abbiamo realizzato una cosa: lo studio di produzione (FOX) ora è proprietà di Disney, quindi noi siamo di proprietà di Disney. E loro hanno i giocattoli più belli... E se io fossi Guy e potessi avere accesso a un qualsiasi strumento, di certo vorrei una spada laser o lo scudo di Captain America".

"Così abbiamo scritto una lettera alla Disney: 'Ciao, siamo Shawn Levy e Ryan Reynolds. Stiamo girando Free Guy, come sapete. Siamo di vostra proprietà. Potremmo per caso avere accesso a uno di questi iconici strumenti?'" rivela il regista "E loro ci hanno risposto di sì. Ma per chiarezza abbiamo mandato una mail chiedendo quali avremmo potuto utilizzare, e la loro risposta è stata 'Tutti. Potete utilizzarli tutti'. Eravamo allibiti ed elettrizzati". Ma poi arrivò il lampo di genio...

"Dopodiché, a Ryan venne in mente che Chris Evans stesse girando Defending Jacob nella stessa città. 'Gli manderò un messaggio e gli chiederò se gli va di passare per un cameo'. E credo sia una cosa che le star adesso fanno, mandarsi messaggi del tipo 'Ehi, attore di Hollywood. Sono il tuo amico attore di Hollywood, ti va di essere nel mio film?'" racconta ancora Levy "E Chris Evans, da persona gentile e disponibile quale è, ci rispose 'Certo, se riesco ad essere lì ed andarmene in letteralmente dieci minuti, credo di poterci riuscire!'. Ed è così che andata. Così riuscimmo ad avere Chris Evans nel film, assieme a una spada laser, al pugno di Hulk e allo scudo di Cap".

Ed è stata una scelta che si è rivelata assolutamente vincente.

"Il cameo di Chris è stato davvero perfetto. Quando ho visto il film in sala con il pubblico, l'esplosione di cori entusiasti e risate in quel momento è stato davvero gratificante. È un sogno per un regista".