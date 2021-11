Me Contro Te Il Film: il Mistero della Scuola Incantata: perché Sofì e Luì sono un fenomeno anche in DVD

Dopo il successo nelle sale, il secondo film con protagonisti i Me contro te, i due giovani youtuber siciliani, è già in testa alle classifiche di vendita homevideo grazie alla capacità di entusiasmare i più piccoli.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia in una scena

Quest'estate Me Contro Te Il Film: il Mistero della Scuola Incantata è stato il film che ha fatto ritornare il pubblico nelle sale dopo un momento difficile con oltre 5 milioni di incasso, tanto da rimanere fino a settembre, quando sono poi usciti colossi come Dune o No Time to Die, il film con il miglior introito del 2021. Poi appena uscito in homevideo la magia si è ripetuta e il DVD è balzato in un batter d'occhio in cima alle classifica di vendita, risultando anche in questo caso un grande successo.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in un momento del film

Sofì e Luì, il fenomeno dei due youtuber siciliani

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Sofia Scalia e Luigi Calagna in una sequenza

Il successo di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata è dovuto al fenomeno rappresentato da Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte Sofì e Luì, i due YouTubers siciliani che sono tornati in sala dopo il successo del primo episodio cinematografico, ovvero Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, dieci milioni d'incassi all'epoca. Del resto la coppia viaggia sul milione e mezzo di follower su Instagram e sui sei milioni di iscritti al canale YouTube, pertanto il riscontro delle sale con i due film, entrambi diretti da Gianluca Leuzzi, non può essere una sorpresa. E infatti il primo gennaio arriva bello fresco il terzo film.

Me contro te - Il mistero della scuola incantata: "Finalmente scopriamo chi è il Signor S!"

A tutto web e social per conquistare bambine e bambini

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: Luigi Calagna in una scena

Un fenomeno popolare, si diceva, con un target ben preciso, quello di bambini e bambine. Una platea forse facile da conquistare, ma non da mantenere, come invece stanno facendo Sofì e Luì con uno strapotere web tipico di chi sa ben usare il mezzo dei social (e sa bene come vengono utilizzati dai bimbi) e farne un volano per ogni idea o iniziativa. I due una volta giunti al cinema hanno sfondato grazie a storie molto semplici, ricche di avventura ma decisamente infantili. Il tutto con quelli che non sono nemmeno veri e propri film, bensì una sorta di episodi di web serie un po' pompati giusto per giungere all'ora di durata.

Me Contro Te Il Film - Il mistero della Scuola Incantata: una scena con Sofia Scalia e Luigi Calagna

Anche questa seconda avventura dei Me Contro Te è ambientata in un mondo tutto fatato, pieno di sorprese e divertimento con tante trovate visive per i piccoli fan e le loro famiglie. In Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d'eccezione della festa di inaugurazione, dove ad attenderli c'è il loro amico Pongo. Ma la scuola nasconde un mistero e i Me Contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell'amicizia.

Me contro te il film - la vendetta del signor S: lo abbiamo visto con una bambina di 7 anni

Da Warner tante edizioni homevideo anche con gadget

Un fenomeno di questo genere, sa bene anche come sbarcare con efficacia nel pianeta homevideo, che ha ancora molta attrattiva fra il pubblico dei piccoli. Per l'occasione Warner Bros. Entertainment, oltre al DVD standard ha reso disponibili anche edizioni con gadget: DVD + Esclusivo portapenne in legno e DVD + Cornice magnetica. Inoltre, Dal 25 novembre, in occasione del Natale, saranno disponibili anche versioni ad hoc perfette per i regali natalizi per i più piccoli: DVD + Cartoline di auguri di Luì e Sofì e DVD + pallina di Natale del Signor S per decorare l'albero.

Me contro Te, Luì e Sofì al cinema: "Sarebbe bello fare un musical!"

Il DVD: un video coloratissimo, un audio frizzante e un backstage negli extra

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico del DVD, il prodotto è sicuramente valido. Pur con alcuni limiti tipici del formato, con dettaglio molto morbido e qualche contorno incerto sui fondali e nelle panoramiche, il video soddisfa in pieno le attese e soprattutto entusiasma per il croma vibrante ed esplosivo. I colori infatti sono saturi, brillanti e pienamente in sintonia con gli eccessi visivi del film. Anche l'audio in dolby digital 5.1 è decisamente frizzante: ci sono alcuni momenti che sul piano sonoro offrono vivacità e coinvolgimento, tra effetti improvvisi e guizzi simpatici. Il tutto è ben riprodotto dall'asse posteriore, che è sempre attivo e preciso, regala energia e partecipa con decisione alla colonna sonora, nella quale anche i bassi offrono qualche spunto. Negli extra il trailer e un simpatico backstage di 12 minuti e mezzo con scene sul set.