Bomber, il retroscena: perché Jerry Calà rifiutò un passaggio sull'aereo privato di Bud Spencer

L'eterno revival televisivo dei classici della comicità con Bud Spencer e Terence Hill trova spazio oggi, domenica 17 maggio, su Cine34, che ripropone Bomber, pellicola a sfondo sportivo interpretata dal grande Bud a fianco di Jerry Calà.

Diretto da Michele Lupo, già regista di Lo chiamavano Bulldozer (1978) e Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre (1979), Bomber vede Spencer nei panni di un ex pugile che perde il lavoro dopo che il suo barcone viene demolito per poi essere convinto da Jerry a fare da talent scout per la sua palestra. Sul set i due attori svilupparono una bella amicizia, ma c'è un aneddoto legato a un "rifiuto" di Jerry Calà che gli attirò gli sfottò del collega.

Bud Spencer in una scena di Bomber

Bud Spencer pilota d'aereo, ma c'è da fidarsi?

A raccontare l'aneddoto in questione, come dimostra il video pubblicato su Facebook che trovate di seguito, è stato lo stesso Jerry Calà. Dato che Bomber è stato a girato a Tirrenia, nei pressi di Livorno, ogni weekend il cast faceva ritorno a casa. All'epoca sia Spencer che Calà vivevano a Roma. "Bud mi offrì un passaggio sul suo aereo privato e io, in un primo momento accettai" ha ricordato Calà. "In seguito mi sono reso conto che Bud non vedeva niente e mi è venuta una gran paura. Così ho inventato una scusa dicendogli che avevo trovato degli amici e sarei rimasto a Tirrenia tutto il fine settimana".

Jerry Calà non aveva, però, fatti i conti con l'oste. Mentre si trovava all'imbarco all'aeroporto di Pisa Bud spencer lo ha visto da lontano e ha cominciato a gesticolare. "Era fatta. A quel punto per tutta la lavorazione del film me lo ha rinfacciato prendendomi in giro".

Trama completa di Bomber

In Bomber Bud spencer interpreta Bud Graziano, ex pugile che lavora come capitano su un barcone che però sta per essere demolito. Dopo aver perso il lavoro, incontra Jerry (Jerry Calà), manager di una palestra scalcagnata che salva da un manipolo di criminali che vogliono riempirlo di botte.

Con l'aiuto di Bud, Jerry scova un giovane talento della boxe da contrapporre al disonesto Rosco Dunn, militare americano di stanza nella vicina base militare che organizza incontri truccati. dopo una serie di peripezie, Bud Graziano scopre che gli scagnozzi di Dunn hanno fratturato la mano di Giorgione la sera prima di un incontro importante e prende il suo posto sul ring, ottenendo così la meritata rivincita che attendeva da tempo.