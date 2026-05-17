Lapponia I Love iù: la trama, il cast e la durata del film in onda stasera su Rai 1

Lasciate le avventure (poco entusiasmanti) di Roberta Valente, la RAI continua in qualche modo a puntare sui suoi protagonisti. Stasera su Rai 1 andrà infatti in onda il film Lapponia I Love iù con Erasmo Genzini, colui che per 5 settimane i telespettatori hanno imparato a conoscere come Vito nella fiction.

La trama completa di Lapponia I Love iù

Carmine Esposito è nato e cresciuto a Napoli in una famiglia molto vicina alla criminalità. Fin da piccolo, immerso in un ambiente malavitoso, si ritrova a compiere piccoli furti insieme agli amici Enzo e Antonio. La situazione cambia radicalmente quando una rapina va per il verso sbagliato: hanno derubato un importante boss mafioso e, se non vogliono rischiare la vita, devono restituire i soldi. Soldi che, però, non hanno.

Quando Carmine scopre che suo fratello maggiore Salvatore, rinnegato per aver denunciato e fatto arrestare il padre, è morto lasciandogli in eredità la sua villa in Finlandia, sembra intravedere una via d'uscita. Potrebbe vendere la villa e usare il ricavato per saldare il debito. Così, Carmine, Enzo e Antonio partono per la Finlandia.

Arrivati a destinazione, i tre ragazzi scoprono che la villa è in una zona isolata e remota del territorio dei Sami e che, per ottenere il diritto all'eredità, devono affrontare una scomoda clausola testamentaria che li obbliga a rimanere in Finlandia per due lunghi mesi. Si trovano così a fare i conti con l'isolamento, il freddo estivo, il sole anche di notte e una cultura che, tra tradizioni e usanze sconosciute, faticano a comprendere e ad accettare. Uno scontro culturale che produce effetti esilaranti. Grazie a Sunnà, compagna di Salvatore, Carmine inizia a scoprire sempre più dettagli sulla vita del fratello maggiore e a ricostruire un quadro nitido del suo passato. A poco a poco, scopre il vero motivo del tradimento di Salvatore e capisce che la dinamica della sua morte potrebbe non essere così limpida come credeva.

Nel frattempo, Carmine si innamora perdutamente di Maren Elle, una ragazza Sami che porta avanti da sola l'allevamento di renne di famiglia, ma deve fare i conti con Mhikkal, che vorrebbe sposarla. Nel tentativo di conquistare Maren Elle, Carmine si trova di fronte a una realtà che lo costringe a mettere in discussione ogni sua certezza.

Erasmo Genzini guida un cast internazionale

Nei panni di Carmine Esposito, Erasmo Genzini si ritrova ancora alle prese con un personaggio d'origine campana e cresciuto ai margini della società. Nonostante il passato difficile, Carmine è un ragazzo solare e pieno di vita, che non ha paura di confrontarsi con realtà diverse dalla sua. Proprio questa apertura lo porta a innamorarsi subito di Maren Elle.

A interpretare la ragazza Sami c'è Sissi Jomppanen. Cresciuta troppo in fretta per via della malattia del padre, Maren Elle si è ritrovata a dover gestire da sola l'allevamento di renne di famiglia. Questa situazione l'ha resa pragmatica, determinata e costretta a restare con i piedi ben saldi a terra, ma le ha sottratto la spensieratezza tipica della sua età.

Nicolò Galasso è Antonio, che, come i suoi amici, vive di impulsi e scelte sbagliate, mascherando le proprie fragilità dietro un atteggiamento spavaldo. In realtà è succube di una madre iper controllante che gli impedisce di prendere decisioni autonome.

Ánne Mággá Wigelius interpreta Sunnà, donna risoluta e combattiva che ha accolto Salvatore quando l'uomo è giunto in Finlandia, in fuga dal suo passato. I due si sono innamorati e, lottando contro le differenze culturali, i pregiudizi e l'ostilità della famiglia di Sunnà, hanno scelto di restare insieme.

Gennaro Lucci è Enzo, inseparabile amico di Carmine e Antonio, è l'immagine del piccolo criminale di periferia, più spaccone che realmente pericoloso. Il suo mondo ruota attorno ai piaceri della vita: il buon cibo, l'alcool, le feste e la ricerca costante di distrazioni.

Sammeli Valle, infine, è Mihkkal, un giovane della comunità Sami, cresciuto insieme a Maren Elle e intenzionato a sposarla. In realtà nasconde un debito nei confronti di Asllat, un criminale locale, che intende saldare grazie a un piano articolato.

A che ora finisce Lapponia I Love iù?

Diretto da Ken-Are Bongo, il film ha una durata complessiva di 125 minuti. Con un inizio previsto alle 21:30, subito dopo la puntata odierna di Affari Tuoi, Lapponia I Love iù terminerà entro le 23:35, quando lascerà spazio all'edizione della notte del TG1 e poi allo speciale Orcolat, un documentario con la voce narrante di Bruno Pizzul a 50 anni dal terremoto del Friuli.

In onda su Rai 1 in prima visione, il film sarà visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, sia in contemporanea alla trasmissione in chiaro sia on demand.