Me Contro Te diventa il film con gli incassi più alti in Italia nel 2021

Me Contro Te ha conquistato la vetta della classifica dei film con l'incasso più alto in Italia nel 2021, superando persino Black Widow, uno dei titoli maggiormente attesi della Marvel.

Il progetto aveva già battuto l'agguerrita concorrenza di Fast & Furious 9 e ora ha superato tutti grazie ai 18mila euro ottenuti nella giornata di ieri.

Il totale di 4.8 milioni di euro ottenuti al box office italiano da Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata permette così al progetto di superare l'avventura con star l'eroina interpretata da Scarlet Johansson, fermatosi a 4.7 milioni.

Al terzo posto nella classifica dei migliori incassi dell'anno c'è ancora Fast & Furious 9 - The Fast Saga, mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriva alla quarta posizione con 2.8 milioni di euro, subendo un piccolo calo nei biglietti venduti.

Al quinto e al sesto posto della classifica ci sono poi Come un gatto in tangenziale 2 e Crudelia, arrivati entrambi a 2.3 milioni di dollari.

Luì e Sofì (il duo siciliano composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia), recentemente hanno dichiarato dopo il successo ottenuto nelle sale: "E' difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l'entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall'uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l'affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l'appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, 'Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo', una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 Gennaio 2022".

Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te, sarà diretto ancora da Gianluca Leuzzi e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures. dal giorno di Capodanno 2022.