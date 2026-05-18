Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day, i trailer usciranno con The Mandalorian and Grogu?

Sarà la sala cinematografica, tra pochissime ore, a regalarsi la visione dell'atteso primo trailer ufficiale di Doomsday e del nuovo sguardo a Peter Parker?

Sarà la volta buona per i fan che scalpitano in attesa di godere della visione del primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday? E chi brama di rivedere al più presto in azione la star di Spider-Man: Brand New Day Tom Holland sarà accontentato a breve?

Mercoledì 20 maggio approderà, infatti, nei cinema il nuovo lungometraggio Disney: The Mandalorian and Grogu. Quale occasione migliore, per Marvel, per alimentare l'hype intorno ai nuovi capitoli dell'MCU? Scopriamo cosa dicono al riguardo gli insider meglio informati.

Un primissimo piano di Thor in Avengers: Doomsday

Stiamo davvero per vedere i trailer di Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day al cinema?

Il lancio cinematografico dei trailer più attesi conserva un fascino indiscutibile per i fan. Lo scorso dicembre c'è chi si è recato appositamente a vedere Avatar: Fuoco e Cenere per godere della visione del teaser di Avengers: Doomsday. La strategia di accoppiare i trailer dei prossimi titoli dell'MCU alla proiezione di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, sulla carta, sembrerebbe vincente, ma una prima doccia fredda arriva dall'insider @Cryptic4KQual, secondo cui nessuno di questi titoli molto attesi verrà presentato prima della prossima avventura di Din Djarin e Grogu, in uscita nei cinema italiani il 20 maggio.

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Quando uscirà il primo trailer di Avengers: Doomsday?

Mentre il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha deliziato i fan con il lancio a marzo, di Doomsday abbiamo solo i quattro brevi teaser usciti a dicembre/gennaio che hanno anticipato alcuni delle sorprese contenute nel film tra cui il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. I Marvel Studios stanno conservando la sorpresa per i fan il più a lungo possibile ed è molto probabile che il tanto desiderato trailer venga lanciato in pompa magna a luglio nel corso del San Diego Comic-Con, durante il panel dedicato a Marvel ospitato nella mitica Hall H.

Per quanto riguarda Spider-Man: Brand New Day, al momento si prevede che un nuovo trailer verrà proiettato insieme a Masters of the Universe il 4 giugno. Il film Amazon MGM Studios è distribuito da Sony Pictures, quindi è logico che un nuovo sguardo all'Uomo Ragno ci venga offerto il mese prossimo.

Le prime reazioni a The Mandalorian e Grogu sono risultate piuttosto contrastanti. Difficile pensare che il film risulti un successo di pubblico, nonostante l'hype dei fan per la serie Disney+. Una campagna di marketing poco incisiva ha fatto ben poco per far sì che questo film venisse percepito come un evento, ma ormai, al verdetto al botteghino, mancano solo una manciata di giorni quindi a breve conosceremo la vera reazione dei fan all'uscita.

Per quanto riguarda Avengers: Doomsday, i fan dovranno avere ancora un p' di pazienza prima di poter finalmente vedere il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.