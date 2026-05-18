Odissea: furia MAGA contro Elliot Page nei panni di Achille, ma il suo ruolo sarà un altro

Ancora nessuno ha visto Odissea di Christopher Nolan, ma in rete la polemica impazza. Christopher Nolan sembra aver toccato un nervo scoperto prima discostandosi dalla tradizione nella rappresentazione iconografica di costumi, armature e aspetto dei personaggi, poi affidando ruoli ad attori o attrici che non rispettano il canone tramandato da generazioni.

Dopo una Elena di Troia nera che ha le fattezze di Lupita Nyong'O, a far inferocire i tradizionalisti è la notizia che a interpretare l'eroe mitologico Achille sarà l'attore trans Elliot Page. Ma adesso spunta l'ipotesi secondo cui il ruolo affidato a Page sarebbe un altro.

Una scena di Odissea

Quale ruolo interpreta Elliot Page in Odissea

Le speculazioni sono iniziate dopo la breve apparizione di Elliot Page nel trailer di Odissea, che ha spinto molti fan a ipotizzare che l'attore interpreti Achille durante il viaggio di Ulisse nell'Ade. Da Universal Pictures non è arrivata nessuna conferma ufficiale, ma tanto è bastato per accendere la rabbia dei MAGA all'idea che il ruolo di uno dei guerrieri più iconici della mitologia greca sia stato affidato a un attore transgender.

Ma ora entra in gioco una nuova teoria che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo un post che ha totalizzato 2,6 milioni di visualizzazioni su X, Elliot Page non interpreterebbe Achille bensì Elpenore, il membro più giovane e meno celebrato dell'equipaggio di Ulisse.

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Questa teoria, ancora priva di conferma, sarebbe più in linea con la visione tradizionale secondo cui Achille viene raffigurato come un eroe massiccio e corpulento. Aa breve scopriremo se Nolan, che ha già anticipato una versione più estrema della storia di Omero, proseguirà con la sua opera di rottura anche col personaggio di Achille o sceglierà la via del compromesso.

Chi è Elpenore nell'Odissea di Omero

Nell'epopea omerica, Elpenore è il più giovane dei sopravvissuti ai Lestrigoni. Mentre Ulisse e il suo equipaggio si trovavano ad Eea, l'isola di Circe, Elpenore si ubriacò e salì sul tetto del palazzo di Circe per dormire. La mattina seguente, svegliato dai rumori dei compagni che si preparavano a partire, dimenticò di essere sul tetto, cadde e si ruppe il collo. Il suo spirito divenne quindi la prima ombra che Ulisse incontrò durante la Neciia, la sua discesa negli inferi, dove Elpenore implorò una degna sepoltura per evitare di diventare oggetto dell'ira divina. È un ruolo piccolo ma emotivamente intenso, che ruota attorno ai temi della mortalità, del dovere dimenticato e del prezzo dell'imprudenza.

Il ruolo di Elpenore serve a mettere Ulisse davanti alle sue responsabilità e alle sue carenze come leader. È esattamente il tipo di ruolo secondario sfaccettato e tematicamente denso che un regista come Nolan può inserire nel suo lavoro e affidarlo a un attore come Elliot Page potrebbe valorizzare ulteriormente la complessità del personaggio.

L'uscita italiana di Odissea è fissata per il 16 luglio.