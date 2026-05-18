Henry Cavill, il suo nuovo film registra il peggior debutto dell’attore in 14 anni

L'ultima collaborazione tra la star e il regista Guy Ritchie, In the Grey, non ha ottenuto i risultati sperati al box-office risultando uno tra i peggiori della carriera di Cavill

In the Grey, uscito il 14 maggio nelle sale italiane, è l'ultima collaborazione tra Henry Cavill e il regista Guy Ritchie, con cui aveva già lavorato nel 2015 per Operazione U.N.C.L.E. e nel 2024 per Il ministero della guerra sporca.

Il thriller segue le vicende di Sid (Cavill) e Bronco (Jake Gyllenhaal), due specialisti in operazioni di recupero che vengono ingaggiati per recuperare 1 miliardo di dollari da un pericoloso leader mondiale e vanta un cast stellare che include anche Eiza González, Fisher Stevens e Rosamund Pike. Tuttavia, il risultato al box-office è stato disastroso.

Jake Gyllenhaal e Henry Cavill in una scena di In the Grey

In the Grey è il peggior debutto di Henry Cavill in 14 anni

Secondo i dati riportati da Variety, il nuovo thriller con Cavill ha incassato appena 3 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione al botteghino statunitense. Con un ampio margine, questo risultato segna il peggior debutto su larga scala della star negli ultimi 14 anni, dai tempi del film d'azione del 2012 La fredda luce del giorno, che incassò solo 1.8 milioni di dollari all'esordio.

Poiché nessuno dei suoi film precedenti ha incassato meno di 3 milioni di dollari al proprio debutto, In the Grey rappresenta anche il secondo peggior weekend di apertura su larga scala negli Stati Uniti per Henry Cavill in assoluto.

Quanto dovrà incassare il nuovo film di Guy Ritchie per andare in pari?

Sebbene al momento della stesura di questo articolo il budget di produzione del film non sia noto, se fosse costato 60 milioni di dollari come Il ministero della guerra sporca, il suo punto di pareggio al box-office sarebbe stimabile intorno ai 150 milioni di dollari.

Si tratta di una cifra che In the Grey difficilmente potrà raggiungere. Infatti, se avesse un moltiplicatore simile a quello di uno qualsiasi dei precedenti film di Henry Cavill che hanno debuttato con meno di 10 milioni di dollari, è improbabile che incassi più di 29 milioni di dollari in tutto il mondo entro la fine della sua permanenza nelle sale.

In the Grey punta al mercato dello streaming

Il film non deve necessariamente andare in pareggio al botteghino per essere considerato un successo. Molti dei recenti film di Guy Ritchie sono stati realizzati pensando alla loro successiva distribuzione in streaming. Se il suo nuovo film dovesse avere un andamento anche solo vagamente simile a quello del suo recente film distribuito su Apple TV, Fountain of Youth - L'eterna giovinezza (che è rimasto nella Top 10 dei film più visti sin dal suo debutto nel maggio 2025), potrebbe alla fine rivelarsi un successo commerciale.