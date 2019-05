Marvel svelerà i titoli dei film che seguiranno Avengers: Endgame in estate

In un maxi-presentazione, Disney ha svelato le date dei film in uscita da qui al 2027, ma i film Marvel, per il momento, sono ancora privi di titolo, i titoli dei film che seguiranno Avengers: Endgame, e andranno a comporre la Fase 4 dell'MCU, verranno svelati in estate.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Il CEO della Disney Bob Iger ha anticipato la notizia nel corso della presentazione svelando le date di uscita delle nuove pellicole dedicate ai supereroi Marvel per poi aggiungere che i titoli verranno resi noti nel corso dell'estate. Bob Iger non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha specificato che Avengers: Endgame contiene alcuni indizi sul futuro dell'MCU.

"Le opportunità sono immense" ha dichiarato il CEO Disney riferendosi ai possibili sequel, spinoff e pellicole standalone in arrivo. "Ci sono tante direzioni diverse in cui possiamo andare."

Avengers: Endgame, chi saranno i nuovi supereroi del Marvel Cinematic Universe

Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della Infinity Saga iniziata nel 2008, ha infranto ogni record di incassi diventando il secondo incasso della storia con 2,3 miliardi di dollari. Tra le pellicole in arrivo nella Fase 4 dell'MCU vi sarà senza dubbio il preannunciato Black Widow, che a breve entrerà in lavorazione, ma anche l'epico The Eternals e Shang-Chi, prima pellicola dedicata a un eroe asiatico.

Bob Iger ha sottolineato come, quando Disney ha comprato Marvel, hanno calcolato che ci fosse circa 8.000 personaggi nel fumetti della compagnia. Le nuove storie in arrivo non saranno rivolte solo al cinema, visto che a novembre Disney lancerà la sua piattaforma streaming, Disney+, che ospiterà non solo film, ma anche serie in arrivo sugli eroi Marvel. tra i primi show annunciati, quelli dedicati a Loki, Falcon e Winter Soldier, Scarlet Witch e Visione e Hawkeye. Le serie tv Marvel saranno collegate e interlacciate alla narrazione dell'MCU in maniera complessa.

"Nessun altro sta facendo una cosa simile" ha specificato Bob Iger.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Avengers: Endgame farà il suo debutto su Disney+ l'11 dicembre, andando ad arricchire un catalogo che si profila eccezionale in una sfida aperta a Netflix e Amazon.