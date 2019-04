Disney+: svelati data di lancio e costo del servizio streaming!

Disney+ sta per diventare realtà, Disney ha approfittato della concomitanza della Star Wars Celebration per annunciata la data di lancio e costo del servizio streaming.

Disney+ farà la sua comparsa il 12 novembre e il costo del servizio sarà di 6,99 dollari al mese. Kevin Mayer di Disney ha offerto agli investitori un primo sguardo alla app e all'interfaccia di Disney+. Simile a Netflix nell'aspetto e nel funzionamento, Disney+ offrirà agli utenti una ricca quantità di contenuti, nuove serie TV o film aggiunti sulla piattaforma, e generi. A differenza di Netflix, sulla parte bassa della pagina compaiono cinque icono che dirigono l'utente verso aree designate dei vari franchise: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Avengers: Endgame disponibile in streaming su Disney+ all'inaugurazione del servizio?

Disney+ sarà disponibile in streaming attraverso smart TV, web browser, tablets, cellulari e console di videogame. Il servizio streaming ha già stretto accordi con Roku e Sony per creare una sinergia con le loro rispettive piattaforme. Gli utenti Disney+ potranno creare un loro profilo personale, sui profili dei bambini verrà automaticamente applicato il parental control. Tutti i contenuti saranno disponibili per il download e la fruizione offline, inoltre la compagnia promette l'arrivo del 4K HDR ove applicabile.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra — Robert Iger (@RobertIger) April 11, 2019

Tra i progetti in arrivo su Disney+ annunciati nel corso della presentazione vi sono alcune serie tv Marvel dedicate agli Avengers: tra le novità gli show dedicati a Falcon (Anthony Mackie) e Winter Soldier (Sebastian Stan) che si aggiungono alle serie live action in preparazione dedicate a Loki e Hawkeye, la serie tv ispirata a Monsters & Co., lo show dedicato a High School Musical e lo spinoff di Star Wars The Mandalorian.

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, Disney si prepara a sfidare Netflix, Hulu, Apple e le altre piattaforme streaming. Hollywood Reporter ha annunciato che Disney+ debutterà con "500 film dalla libreria Disney in catalogo e in più circa 7.000 episodi di serie tv Disney." Nel 2016 Netflix aveva 4.335 film e 1.197 serie tv. Ma l'idea di Disney è quella di "camminare, non correre" per fare il suo ingresso nello streaming in modo graduale.

Disney, un 2019 di film e incassi record: da Avengers: Endgame a Il Re Leone, quali esiti al boxoffice

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!