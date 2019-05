Marvel annuncia le date di uscita dei primi film della Fase 4 dell'MCU

Svelate le date di uscita dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, per rivedere l'MCu sul grande schermo dopo Spider-Man: Far From Home dovremo pazientare un po'.

I Marvel Studios hanno annunciato le date di uscita dei primi film della Fase 4 dell'MCU.

Come ben sappiamo, la Fase 3 si concluderà il 10 luglio con l'uscita di Spider-Man: Far From Home. Quanto dovremo attendere per vedere un nuovo film Marvel? A quanto pare un po' più del previsto.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Disney ha annunciato le prossime uscite - che includono una nuova trilogia di Star Wars, i sequel di Avatar, un nuovo film di Indiana Jones, i film Pixar, i remake live action, e Bob's Burgers - anticipando che il prossimo film Marvel arriverà il 1 maggio 2020, circa dieci mesi dopo Spider-Man: Far From Home. Questo gap è il più lungo fin dal 2013, quando Iron Man 3 arrivò nelle sale un anno dopo The Avengers, che poneva fine alla Fase Uno. Da allora Marvel ha fatto uscire almeno due film l'anno, tre nel 2017 e 2018.

Dopo il misterioso film del 1 maggio 2020, al momento privo di titolo, Marvel tornerà a far uscire tre film l'anno sull'MCU. Di seguito le date dei nuovi film dell'MCU che ci attendono nella Fase Quattro.

May 1, 2020

Nov. 6, 2020

Feb. 12, 2021

May 7, 2021

Nov. 5, 2021

Feb. 18, 2022

May 6, 2022

July 29, 2022

Avengers: Endgame, chi saranno i nuovi supereroi del Marvel Cinematic Universe

Al momento Kevin Feige non ha svelato i titoli corrispondenti alle date di uscita annunciate. Secondo i rumors la Fase 4 vedrà l'arrivo di Black Widow e The Eternals nel 2020, l'anno successivo sarà la volta di Doctor Strange 2, Black Panther 2 e Shang-Chi. Nel 2022 vedremo forse il sequel di Captain Marvel, per adesso tutto da confermare, e Guardians of the Galaxy Vol. 3, che ha visto il ritorno di James alla regia. Inoltre a un certo punto anche X-men e Fantastici 4 faranno il loro ingresso nell'MCU, anche se non sappiamo quando.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Da notare che Disney definisce i film le cui date sono state annunciate "film Marvel privi di titolo" e non film dell'MCU, il che lascia pensare che tra le uscite ci possa essere anche il nuovo capitolo della saga di Deadpool.

Deadpool unico franchise X-Men confermato dopo l'accordo Disney e Fox?

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.