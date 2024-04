Avengers: Endgame, Kerry Condon: 'Dover tenere segreta la morte di Iron Man basta per spingerti all'alcolismo'

Dopo che J.A.R.V.I.S. è diventato Visione in Avengers: Age of Ultron, Iron Man si è munito di una nuova assistente A.I. chiamata F.R.I.D.A.Y., rimasta al suo fianco fino a quando Tony Stark non compie l'estremo sacrificio in Avengers: Endgame.

La doppiatrice di F.R.I.D.A.Y., Kerry Condon, ha confessato a Empire quanto sia stato difficile tenere segreta la notizia della morte di Iron Man in Avengers: Engame.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

"Vive ancora nei parchi a tema, ma la cosa abbastanza divertente è che ho incontrato Robert Downey Jr. per la prima volta solo qualche mese fa" ha svelato l'attrice irlandese. "È stato folle, gli ho detto 'Sono stata la tua aiutante e non ci siamo mai incontrati fino ad ora.'"

Parlando dell'esperienza nell'MCU, Condon ha proseguito: "È stato davvero surreale e più divertente di ogni altra cosa perché pensavo: 'Sono io, ero io quella voce tutto il tempo! È stata un'esperienza pazzesca e fortunata per me perché non avrei mai pensato che ci sarebbero stati così tanti film. Credevo che il tutto si sarebbe limitato a Age Of Ultron, ma mi hanno richiamato un sacco di volte".

Il metodo di lavoro Marvel: deve restare tutto top secret

Kerry Condon è passata poi a toccare uno dei temi che più stanno a cuore ai Marvel Studios, la segretezza che circonda ogni progetto e che si è rivelata fondamentale per un colpo di scena come la morte di Tony Stark alla fine di Avengers: Endgame.

"Non me lo avevano detto perché era talmente segreto che ti spingerebbe a bere. Poi ho pensato, 'Ma non è davvero morto, vero? Non è completamente morto?' e non hanno risposto, volevano evitare che andassi a dirlo a tutti".

Dopo l'uscita di Robert Downey Jr. dall'MCU, per anni si sono rincorse voci che parlavano di un suo potenziale ritorno, adesso il progetto più papabile sarebbe Avengers: Secret Wars. Tuttavia, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha lasciato intendere che Tony Stark resterà morto, quindi il potenziale ritorno di Downey potrebbe lasciar ipotizzare che l'attore interpreterà una variante. Non ci resta che attendere per saperne di più.