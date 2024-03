Marvel: il LEGO del Guanto dell'Infinito Iron Man è scontato su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon i fan Marvel di Iron Man possono trovare, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, il set LEGO del Guanto dell'Infinito in offerta.

Nel gigantesco universo narrativo costruito da Marvel al cinema e sui fumetti, oltre ad alcuni dei più grandi e iconici supereroi di sempre, troviamo anche specifici momenti chiave e strumenti che hanno segnato la storia dell'intrattenimento in questo senso. Fra questi figura sicuramente il Guanto dell'Infinito tratto dall'armatura di Iron Man, protagonista di uno dei momenti che hanno più lasciato il segno sul grande schermo.

E se vi dicessimo che su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, è possibile recuperare il set LEGO che riproduce il Guanto dell'Infinito di Iron Man in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 59,47€, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un guanto Marvel iconico

Su Amazon il set LEGO del guanto dell'Infinito di Iron Man viene così introdotto nella sezione "informazioni su questo articolo" di Amazon: "Modellino da costruire del Guanto dell'Infinito di Iron Man LEGO Marvel, con 6 Pietre dell'Infinito, un robusto supporto e targhetta descrittiva. Questo iconico gadget Marvel da collezione, è caratterizzato dalle 6 Gemme dell'Infinito e da dita articolate, con cui riprodurre il momento in cui Iron Man schiocca le dita e sconfigge Thanos".

Composto da 675 mattoncini, questo set LEGO Marvel è perfetto sia da collezionare che da esporre dove meglio si crede. Se anche voi siete fan del mondo Marvel, e nello specifico di Iron Man e di uno dei suoi momenti chiave all'interno dell'MCU, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare questo gadget su Amazon.

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.