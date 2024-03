Avengers, il Guanto dell'Infinito di Thanos della LEGO in sconto su Amazon

Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno fatto la storia del cinema, impossibile negarlo, così come Thanos è entrato di diritto nel panorama di personaggi e villain cinematografici più apprezzati di sempre. Ora, il suo Guanto dell'Infinito che ha dato filo da torcere ai Vendicatori può essere vostro a un prezzo imbattibile su Amazon.

L'oggetto da collezione è quello proposto dalla LEGO e una volta acquistato potrà essere costruito da ciascun fan amante dei Marvel Studios.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo LEGO Marvel Guanto dell'Infinito di Thanos è disponibile a 62,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato (69,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Thanos tornerà?

Durante un'intervista con ComicBook.com per promuovere l'uscita di Dune - Parte Due, a Josh Brolin è stato chiesto della possibilità di riportare Thanos nel MCU. L'attore ha anticipato di aver sentito parlare del ritorno del suo Thanos, sottolineando come questo sia separato dalle varianti animate apparse finora. Inoltre ha commentato il decesso del suo personaggio che più di ogni altro villain ha segnato l'MCU, almeno fino a questo punto.

Avengers: Endgame, Josh Brolin ricrea lo schiocco di dita di Thanos in una foto

"Ho sentito dire in giro che lo riporteranno indietro", ha anticipato il divo. "C'è la serie What If...?, che vede un diverso tipo di Thanos. Non so se lo riporteranno indietro nel MCU, ma non ero al corrente che fosse il cattivo Marvel più ucciso... Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo."