Avengers: Endgame, svelata la data in cui arriverà su Disney+

Avengers: Endgame sarà il secondo cinecomic Marvel a debuttare su Disney+ e ora è stata annunciata la data in cui entrerà a far parte del catalogo della piattaforma.

Avengers: Endgame sta conquistando i box office di tutto il mondo e oggi The Walt Disney Company ha annunciato la data in cui arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il nuovo servizio di proprietà dello studio debutterà negli Stati Uniti a novembre e il cinecomic diretto dai fratelli Russo sarà disponibile per gli abbonati a partire dall'11 dicembre.

Disney+, prima di proporre Avengers: Endgame, renderà disponibile Captain Marvel che sarà quindi il primo lungometraggio prodotto da Marvel Studios a essere inserito nel catalogo del servizio.

La piattaforma darà spazio al Marvel Cinematic Universe anche con le nuove serie originali dedicate a Loki, Scarlet Witch e Visione, Falcon e Il Soldato d'Inverno.

I progetti dovrebbero essere legati proprio allo scontro avvenuto con Thanos, dando spazio a quanto accaduto ai personaggi dopo gli eventi raccontati in Endgame. Lo sceneggiatore Christopher Markus aveva dichiarato: "Tutto quello che so è che dovrebbero affrontare e tenere in considerazione gli eventi di questo film. Non sono delle storie a parte".

Disney+ debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre e prevede un costo mensile di 6.99 dollari.

