La famiglia Addams 2 guida il box italiano e sfiora il milione, Freaks Out debutta al quinto posto

La Famiglia Addams 2: una sequenza del film animato

In perfetto Halloween style, al debutto nelle sale La famiglia Addams 2 esordisce in testa al box office italiano. Anche la versione animata della celebre horror comedy di culto sa come catturare il cuore di grandi e piccini incassando oltre 983.000 euro da 507 sale. Come rivela la nostra recensione de La famiglia Addams 2, nel nuovo capitolo Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi.

Venom - La furia di Carnage: una sequenza

Il cinecomic Sony Venom - La furia di Carnage scivola al secondo posto e incassa altri 736 mila euro che lo portano a un totale complessivo di 6,1 milioni raccolti in tre settimane. Risultato solidissimo per la pellicola seriale dedicata al villain dello Spider-Man Extendend Universe. Qui trovate la nostra recensione di Venom - La Furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis che vede il ritorno delle star Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson nei panni del villain Carnage.

In discesa l'horror Halloween Kills, terzo con 734.000 euro che lo portano a un totale di 1,4 milioni. Il sequel Blumhouse torna a raccontare le gesta del serial killer mascherato Michael Myers come svela la nostra recensione di Halloween Kills.

Debutto non esaltante per il nuovo film di Pedro Almodóvar, Madres paralelas, nuova incursione nella maternità con Penelope Cruz Che incassa 722.000 euro in 422 sale. La recensione di Madres Paralelas commenta le vicende di due donne, Janis e Ana, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule.

Lo abbiamo atteso per lungo, lunghissimo tempo, ma il primo impatto di Freaks Out col botteghino non è sfolgorante. 633 mila euro di incasso da 453 sale e critiche contrastanti per l'ambizioso film di Gabriele Mainetti costato oltre 12 milioni di euro per via di una lunga post-produzione effettuata negli USA. Qui la nostra recensione di Freaks Out, che ci auguriamo possa conquistare il pubblico con maggior calma nelle prossime settimane puntando a una lunga durata in sala. Nel frattempo ci interroghiamo sul fenomeno Freaks Out: un film italiano incompreso o cinema americano convenzionale? nel nostro approfondimento.