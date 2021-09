Venom 2, Tom Hardy chiede di non fare spoiler: "Quello che vedrete dovrà restare in sala"

Uno dei più grandi timori del cinema contemporaneo è quello nei confronti degli spoiler. I social hanno accelerato la comunicazione globale e il rischio di rivelare qualcosa di troppo su un film o una serie è elevato. In occasione di un'anteprima con pubblico di Venom - La furia di Carnage, Tom Hardy ha chiesto agli spettatori di evitare di fare spoiler su Twitter.

Come riportato da Comic Book, l'attore ha dichiarato: "Forse alla fine di questo film c'è qualcosa che dovreste vedere e che, ormai, è diventato una tradizione per titoli del genere. Ciò che vedrete dovrà restare in questa sala. Mi promettete di non fare spoiler su Twitter e non rivelare niente?". Tom Hardy e Andy Serkis hanno presenziato all'evento Fans First che si è tenuto a Londra e che ha mostrato in anteprima Venom - La furia di Carnage.

Secondo alcuni rumor, prima o poi Venom e Carnage si scontreranno con Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Questa notizia, tra l'altro, è stata confermata da Andy Serkis, che ha dichiarato che, prima o poi, un'eventualità del genere si trasformerà in realtà.

Le prime reazioni pubbliche su Twitter hanno esaltato il film e lo hanno definito davvero meraviglioso. Un utente ha scritto: "Venom 2 è stato meraviglioso, le scene d'azione sono state di livello super. Tom Hardy e Woody sono stati assolutamente grandiosi nei panni di Venom e Carnage. Attenzione, rimanete fino alla fine e uscirete pazzi!".

Una ragazza, invece, ha scritto: "Devo ammettere con tutto il cuore che Venom 2 è stato davvero devastante. L'ho amato tantissimo. Grazie, Cineworld, per questa anteprima!".

L'utente BlackNezzy, poi, ha raccontato: "Allora, Venom - La furia di Carnage è un gran bel film che supera l'originale. Carnage e Woody Harrelson rubano lo show. L'azione è di grande intrattenimento ma, in modo particolare, c'è una scena che vi farà urlare".

C'è anche chi sottolinea la grandissima possibilità concessa da Sony relativamente a quest'anteprima mostrata con un mese di anticipo rispetto alla regolare uscita del film nei cinema e chi sottolinea le due straordinarie performance di Woody Harrelson e Tom Hardy. Elemento ricorrente? Rimanete incollati allo schermo anche dopo i titoli di coda! Non ve ne pentirete!