La famiglia Addams 2, L’Arminuta, Petite maman, Glass Boy, Occhi blu e i voti blu-ray-dvd del mese. Parte 2

La Famiglia Addams 2: un'immagine del film d'animazione

Altri titoli importanti nella seconda parte della nostra rubrica homevideo di recensioni dvd e blu-ray. Come detto, le uscite di maggior richiamo le abbiamo già trattate singolarmente a parte (ai rispettivi link trovate le recensioni 4K e blu-ray di Eternals, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Freaks Out, Cry Macho e Ghostbuster Legacy), ma ci sono altri prodotti che meritano di essere rivisti o comunque scoperti grazie ai magici dischetti. A partire da La famiglia Addams 2, sequel di animazione dedicato alla famiglia più bizzarra e spaventosa che ci sia.

L'Arminuta: un'immagine

A seguire L'arminuta, l'intensa storia di una ragazzina che torna alla famiglia biologica tratta dall'omonimo romanzo. Si prosegue con Petite Maman, gioiellino di Céline Sciamma che vede sempre protagonista una bambina. Restiamo sempre con al centro il tema dell'infanzia anche in Glass Boy, anche se qui il protagonista è un ragazzino, mentre a chiudere la seconda parte della rubrica ancora un film italiano, stavolta del genere thriller, denominato Occhi Blu con Valeria Golino.

La Famiglia Addams 2: la recensione del blu-ray

IL FILM. Sequel del film d'animazione che ha riportato in auge il fortunato franchise nato dalle strisce di Charles Addams, ne La famiglia Addams 2 Morticia e Gomez sono preoccupati per i loro figli, Pugsley e Mercoledì, che stanno affrontando la fase adolescenziale. Per riavvicinarsi a loro, decidono di partire in un viaggio e così con l'orribile camper stregato la famiglia si avventura nei luoghi d'America più terrificanti, convivendo anche con le inquietudini di Mercoledì.

IL BLU-RAY. Eagle Pictures presenta La famiglia Addams 2 in blu-ray nell'ambito della Green Box Collecton con una confezione ecologica che al suo interno contiene anche il primo capitolo. Il video è sicuramente il reparto più convincente, ma anche l'audio con le tracce DTS-HD 5.1 italiana e inglese regala un ascolto coinvolgente, con un asse posteriore attivo e preciso (basta sentire l'aereo che sfreccia intorno al Grand Canyon) e una costante attività surround quando la scena lo richiede. Buona la resa dei dialoghi e della musica, forse un pizzico di bassi in più sarebbe stato opportuno. Discreti gli extra: troviamo Siamo tutti Addams (9') con uno sguardo alle voci dei personaggi, Il diritto di essere diversi (3') sul marchio unico della famiglia, e Il viaggio della famiglia Addams (4') per imprarare a fare le valigie come un membro della famiglia Addams.

La Famiglia Addams 2: una scena del film

DA NON PERDERE. Come detto, la parte migliore è il video, che fornisce immagini davvero eccellenti per qualità del dettaglio e ricchezza cromatica. Il quadro è nitido e valorizza al massimo il lavoro svolto dagli animatori digitali su personaggi, ambientazioni e particolari anche minimi. C'è sempre una bella sensazione di profondità, il croma è preciso con grande differenza tra i colori vividi e brillanti del mondo reale a quelli più cupi del mondo degli Addams.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio 8 - Extra: 6,5

La Famiglia Addams 2, la recensione: torna la famiglia animata più "spaventosa" che c'è

La Famiglia Addams 2: una scena del film animato

L'Arminuta: la recensione del blu-ray

IL FILM. Adattamento del romanzo di Donatella Di Pietrantonio, L'Arminuta diretto da Giuseppe Bonito segue le vicende di una tredicenne costretta a lasciare la vita agiata e moderna condotta finora e la famiglia dove ha sempre vissuto, per ritornare alla famiglia biologica, che vive in una realtà arcaica e rurale. Il cambiamento provocherà ovviamente un forte turbamento nella ragazzina, che sarà divisa tra il senso di abbandono e quello di appartenenza.

IL BLU-RAY. L'Arminuta è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media. Un prodotto buono sia sul piano tecnico che per gli extra. Il video ha un ottimo dettaglio con solo qualche momento di morbidezza, il quadro è sempre compatto e il croma è molto naturale e rispecchia bene i colori della realtà rurale. In alcune scene scure va solo registrata una lieve pastosità dovuta a un nero un po' opprimente. L'audio in DTS HD 5.1 fa il suo dovere in un film molto traquillo sul piano sonoro. I dialoghi, alcuni in dialetto stretto (e talvolta servono i sottotitoli) hanno un buon timbro, l'ambienza è discreta e buona la resa della colonna sonora, ma forse in qualche scena, come quella delle giostre, ci poteva essere una spinta maggiore da rear e sub.

L'Arminuta: una sequenza

DA NON PERDERE. Non travolgenti gli extra, ma 25 minuti per un film italiano sono comunque soddisfacenti. Troviamo Dietro le quinte con il regista (7' e mezzo) con interventi di Giuseppe Bonito e del cast e momenti del lavoro sul set, poi Intervista al direttore della fotografia Alfredo Betrò (4' e mezzo), Il provino di Sofia (4'), la ragazzina che interpreta l'arminuta, Il provino di Carlotta (5' e mezzo), la bambina che fa Adriana, Una Prova scene (3' e mezzo) e il trailer.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 7

L'Arminuta, la recensione: di ritorni e nuovi inizi

L'Arminuta: un momento del film

Petite maman: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato a Berlino e visto in Italia alla Festa del cinema di Roma, Petite maman è un gioiellino tra magia e realtà e denso di umanità diretto da Céline Sciamma che vede protagonista la piccola Nelly, che dopo aver perso la nonna sta aiutando i suoi genitori a ripulire la casa d'infanzia di sua madre Marion. Facendo un giro nei boschi circostanti e cercando la casa sull'albero dove giocava da piccola sua madre, incontra una bambina della sua stessa età che costruisce proprio una casa sull'albero e si chiama Marion, come sua madre.

IL DVD. Petite maman è arrivato in homevideo con il DVD CG-Teodora, tecnicamente soddisfacente ma povero di extra visto che c'è solamente il trailer. Il video è quasi perfetto per il formato DVD in tutti gli interni della casa e nei primi piani, con un quadro compatto, un buon dettaglio su tutti gli elementi e un croma sobrio e naturale. Purtroppo nelle immagini nel bosco il video digerisce male la vegetazione e le foglie, con vistose sgranature e sbavature.

Petite Maman: un momento del film

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1, sia per l'italiano che per l'originale, per gran parte del film deve solamente riprodurre dialoghi, peraltro perfetti per pulizia e timbro, ma ci sono un paio di scene dove è apprezzabile la qualità del reparto. Quando ad esempio ci sono i tuoni e la pioggia, oppure il vento nel bosco e i cinguettii degli uccelli, o ancora quando subentra la musica nel finale, l'ascolto è frizzante e avvolgente, con deciso intervento dell'asse posteriore e qualche apporto anche dai bassi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Petite Maman, recensione: un "piccolo" film dotato di grande cuore

Petite Maman: una sequenza del film

Glassboy: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato al Giffoni Film Festival e con Loretta Goggi candidata come miglior attrice ai Nastri d'Argento 2021, Glassboy di Samuele Rossi è una storia di amicizia e di avventura che vede protagonista Pino, ragazzo undicenne appassionato di supereroi e fumetti, che però vive recluso in casa a causa di una misteriosa malattia. Quando entra finalmente in contatto con un gruppo di ragazzi di quartiere, la sua vita ha un sussulto, ma i genitori sono troppo premurosi e soprattutto la dispotica nonna gli impedisce di frequentare i compagni.

IL DVD. Glassboy è arrivato in homevideo con il DVD CG-Minerva, prodotto tecnicamente buono e sufficiente negli extra. Il video è soddisfacente, mostra un po' i limiti del formato su qualche piano lungo e particolari sugli sfondi, afflitti da aliasing e sgranature, per il resto il quadro è compatto e il dettaglio è certamente buono per un DVD, soprattutto sui primi piani. Vivace il croma. Ancora più convincente l'audio, perché il Dolby Digital 5.1 presente è molto frizzante e riesce a coinvolgere tutti i diffusori sia nella colonna sonora, ma anche come effetti nelle scene più movimentate.

Glassboy: un'immagine

DA NON PERDERE. Nel reparto dei contenuti speciali, oltre al trailer, troviamo un backstage di 11 minuti molto simpatico, nel quale si mostra il lavoro sul set durante le riprese con momenti curiosi e interventi di regista e cast. È presente anche un breve backstage vfx di un minuto, che descrive molto bene la trasformazione di alcune sequenze grazie agli effetti speciali.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6

Glassboy, la recensione: Non serve essere Batman per essere un eroe

Glassboy: una scena del film

Occhi blu: la recensione del DVD

IL FILM. Noir molto particolare ambientato a Roma, Occhi blu diretto da Michela Cescon e con protagonista Valeria Golino, vede al centro della vicenda un misterioso rapinatore solitario che in sella a una moto mette a segno un colpo dietro l'altro facendo ammattire le forze dell'ordine. Un commissario romano investito dell'inchiesta, chiederà aiuto a un suo amico parigino, detto il Francese, un ex commissario famoso per la sua perspicacia psicologica. L'esito sarà davvero sorprendente.

IL DVD. Occhi blu è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang/I Wonder. Prodotto tecnicamente buono, ma povero di extra visto che è presente solamente il trailer. Buono il video, ma anche l'audio presente con la traccia Dolby Digital 5.1 fa tutto sommato il suo dovere. Le sgommate con la moto e alcune scene più movimentate vengono riprodotte con efficacia dall'audio, con un contributo puntuale dei diffusori e una discreta presenza di bassi. La sensazione è che in qualche scena si poteva fare ancora qualcosa in più, comunque i dialoghi sono perfetti per pulizia e timbro.

Occhi Blu: un'immagine del film

DA NON PERDERE. Il film ha una fotografia molto particolare, tante scene notturne, colori saturi e intensi: sotto questo aspetto il video se la cava egregiamente, perché nonostante le tante potenziali difficoltà, il quadro si mantiene quasi sempre compatto, con poche sbavature su qualche fondale, ma mantenendo sempre un buon dettaglio e una solidità di fondo anche nelle sequenze molto scure. Notevole anche la resa del croma, con colori accesi e intensi, e banding molto limitato.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Occhi blu, la recensione: lo sguardo esistenziale di una Roma noir