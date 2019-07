Il Re Leone ancora primo al box office USA, C'era una volta a... Hollywood miglior apertura per Tarantino

Il Re leone: Mufasa con il piccolo Simba

Il Re Leone conserva la prima posizione al box office USA, ma C'era una volta a... Hollywood segna la miglior apertura di sempre per un film di Quentin Tarantino. Disney festeggia il successo de Il Re Leone che, pur non avendo convinto tutta la critica, continua a mietere incassi raccogliendo altri 75,5 milioni per un totale di 350 milioni incassati in sole due settimane. Il film ha già sorpassato Aladdin diventando il quarto incasso dell'anno negli USA e regalando a Disney i cinque più alti incassi del 2019 in patria (Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4, Il re Leone e Aladdin).

Al secondo posto troviamo l'eccezionale debutto del nuovo lavoro di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, che apre incassando 40.35 milioni da 3.659 sale, con una media per sala di 11.028 dollari. Miglior apertura nella carriera di Tarantino che supera i 38 milioni di Bastardi senza gloria per il divertissement hollywoodiano con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

Spider-Man: Far From Home perde ancora una posizione ed è ora terzo. Il nuovo capitolo della saga di Spider-Man targato Marvel/Sony incassa altri 12,2 milioni sfiorando i 345 milioni. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra, come potete leggere nella nostra recensione di Spider-Man: Far from Home.

Alle spalle dell'Uomo Ragno, Toy Story 4 è quarto con un incasso di 9,8 milioni e un totale di 395,6 milioni in 6 settimane. Disney e Pixar festeggiano gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che diventa il secondo incasso di sempre a livello domestico e globale nella saga di Toy Story. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.

Quinta posizione per Crawl - Intrappolati, nuovo thriller horror targato Paramount Pictures diretto dal francese Alexandre Aja. Focus del film è la disavventura di un padre, interpretato da Barry Pepper, e una figlia, la protagonista Kaya Scodelario, inseguiti da un esercito di alligatori, intrappolati all'interno della loro casa durante un uragano di categoria 5. Altri 4 milioni di incasso portano il film a 31,4 milioni.