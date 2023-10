Mufasa: The Lion King, tutto quello che sappiamo sul nuovo live-action targato Disney

Se anche la tua infanzia è stata segnata da Il Re Leone, preparati, perché Mufasa: The Lion King è in arrivo! Disney ha rilasciato svariati film live-action negli ultimi dieci anni, da classici come Alice nel Paese delle Meraviglie e Cenerentola fino ad arrivare a titoli più recenti come La sirenetta, pellicola che ha suscitato molta attenzione e ha battuto una serie di record una volta sbarcata su Disney+.

Simba insieme papà Mufasa appostato dietro a un cespuglio in una scena del film Il re leone 3D

La rivisitazione live-action de Il re leone è stata rilasciata nel 2019 ma il film (che presenta differenze chiave rispetto all'originale) non ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte dei fan, nonostante abbia fatto incetta di incassi al botteghino superando il miliardo di dollari. Detto ciò, era prevedibilmente solo una questione di tempo prima che la casa di Topolino decidesse di dare il via libera a un nuovo capitolo: stiamo ovviamente parlando del prequel dedicato al personaggio di Mufasa. Ecco tutto quello che sappiamo sull'attesissima pellicola Disney ispirata ad uno dei titoli più iconici dello storico studio cinematografico.

Mufasa: The Lion King: la data di uscita

È stato confermato al D23 del settembre del 2022 che il prequel di Mufasa sarebbe stato rilasciato il 5 luglio 2024. Ciò significa che in questo momento quella che sarà probabilmente una delle uscite più prestigiose nel programma cinematografico del 2024 è a meno di un anno di distanza. Anche se la data di uscita sembra certa, bisogna comunque prendere in considerazione l'eventualità di un ritardo dovuto allo sciopero di SAG-AFTRA che è ancora in corso e al precedente sciopero degli sceneggiatori. Sono molte infatti le uscite cinematografiche del 2023 che hanno spostato al 2024 le loro date di uscita, come ad esempio il sequel ancora senza titolo di Ghostbusters: Afterlife e persino Dune: Parte Due.

Mufasa: The Lion King potrebbe rientrare in questa categoria visto che, dopotutto, Disney non ha mai esitato a spostare altri progetti, che si tratti delle produzioni live-action o di quelle dei Marvel Studios. Ci auguriamo tutti che la data di uscita rimanga invariata, ma solo il tempo potrà rivelare se il prequel condividerà o meno il destino di molti altri film prodotti dallo studio.

Il Re Leone può diventare una saga come Star Wars?

I doppiatori di Mufasa, Scar e degli altri personaggi

Venezia 2019: Luca Ward sul red carpet di apertura

Sebbene sia difficile immaginare un film con dei doppiatori diversi da quelli originali, questo progetto sembra concentrarsi sulla gioventù dei due fratelli, e con ciò, è ovvio che saranno altri gli attori a prestare le proprie voci a Mufasa e Scar. Secondo quanto riportato da Deadline nell'agosto 2021, Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. interpreteranno i due famosi leoni nella versione in lingua originale. Per quanto concerne la versione italiana della pellicola, ricordiamo che nell'adattamento del 2019 Luca Ward è stato chiamato a sostituire la leggendaria interpretazione di Vittorio Gassman nel ruolo di Mufasa. Nel settembre 2022 è stato annunciato anche il ritorno di Seth Rogen, Billy Eichner e John Kani. Tuttavia, i fan sono estremamente curiosi di scoprire come Timon e Pumbaa verranno inseriti in questa storia, poiché sono sempre stati una parte fondamentale del viaggio di Simba e non sembravano avere alcuna connessione con il padre e lo zio.

Ecco la lista degli interpreti italiani che potrebbero tornare a doppiare alcuni dei personaggi del remake del 2019 in Mufasa: the Lion King:

Edoardo Leo: Timon

Stefano Fresi: Pumbaa

Massimo Popolizio: Scar

Elisa: Nala adulta

Laura Romano: Sarafina

Toni Garrani: Rafiki

Emiliano Coltorti: Zazu

Rossella Acerbo: Shenzi

Paolo Vivio: Azizi

Alessandro Budroni: Kamari

Antonella Giannini: Sarabi

Luca Ward: Mufasa

La trama è ancora un mistero

Non sappiamo molto a proposito della trama di Mufasa: The Lion King, ma secondo quanto riportato da Deadline quel che è certo è che il film esplorerà gli anni formativi del padre di Simba. Nel settembre 2020, quando è stato annunciato che Barry Jenkins avrebbe diretto il film, è stata condivisa una breve anticipazione sulla trama: la pellicola esplorerà la genesi di molti dei personaggi che conosciamo e approfondirà le origini di Mufasa, qualcosa che non abbiamo mai visto prima d'ora.

La morte del padre di Simba, resa ancora più memorabile dall'indimenticabile interpretazione di Gassman, è senza dubbio uno dei momenti più strazianti dell'infanzia di migliaia di bambini. Tuttavia, poiché questo evento accade relativamente presto nel film, i dettagli sulla vita e la personalità di Mufasa rimangono in gran parte sconosciuti. In questo contesto, il prequel svolgerà un ruolo cruciale nell'approfondire l'esistenza del celebre personaggio doppiato da Gassman, ed in seguito da Ward.

Kelvin Harrison Jr: "Ci sarà spazio anche per Scar nel nuovo film"

Una scena de Il re Leone con Scar, il fratello di Re Mufasa

Un'altra cosa che sappiamo per certo è che gli spettatori avranno anche l'occasione di approfondire la storia di Scar, almeno secondo quanto dichiarato da Kelvin Harrison Jr. in un'intervista pubblicata da Fandango. Nell'aprile 2023, durante il tour promozionale di Chevalier, l'attore ha rivelato che il film esplorerà la storia di Scar e ha promesso che l'iconico personaggio è ancora più "piccante" e "divertente" nella sua giovinezza:

"Avremo davvero la possibilità di scoprire di più sulla storia di Scar ed è esilarante. È ancora più piccante del solito in questo film. È anche il leoncino più dolce che abbiate mai incontrato. Quindi sarà divertente vedere la relazione tra Scar e Mufasa. Questo è tutto quello che posso rivelare sull'argomento in questa fase."

Barry Jenkins alla regia

Barry Jenkins con il premio Oscar per Moonlight

Come accennato in precedenza, è stato annunciato che Mufasa: the Lion King sarà diretto da Barry Jenkins. Il regista è principalmente conosciuto per i suoi film Se la strada potesse parlare e Moonlight, pellicola che si è aggiudicata l'Oscar per il Miglior Film insieme ad altri Academy Awards. Più di recente il cineasta, inserito nel 2017 nella lista delle 100 persone più influenti al mondo, ha diretto la serie televisiva La ferrovia sotterranea, ricevendo due nomination agli Emmy Awards. Ricordiamo che la precedente pellicola del 2019 è stata diretta da Jon Favreau, noto per Iron Man e Il Libro della Giungla.

Se la strada potesse parlare, Barry Jenkins: "Il mio racconto è come un abbraccio"

Il ritorno di Hans Zimmer

L'ultimo dettaglio di cui dobbiamo assolutamente parlare è il fatto che il leggendario Hans Zimmer sarà il compositore di Mufasa: The Lion King, come confermato dall'articolo di Deadline citato in precedenza a proposio dell'ingaggio di Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. Molti appassionati di cinema conoscono Zimmer per le sue colonne sonore iconiche in film come Inception, _Interstellar" e Il Gladiatore, tuttavia, il musicista ha anche realizzato la colonna sonora originale de Il Re Leone e del remake live-action del 2019.