Il Re Leone, ecco come sarà Musafa nel prequel

Mufasa sarà il personaggio protagonista del nuovo lungometraggio prequel de Il re leone. La saggezza e l'imponenza del padre di Simba in passato era stata bene rappresentata vocalmente da James Earl Jones (Vittorio Gassman nella versione in italiano) ma ora il film proporrà un lato diverso del re della savana. A prestare la propria voce sarà Aaron Pierre, che ha spiegato il suo lavoro per il film.

"Beh, innanzitutto, voglio riconoscere che James Earl Jones è una enorme fonte di ispirazione per me. Enorme. E mi sento molto onorato di entrare in questo ruolo dopo di lui. Penso che la differenza principale sarà che qui stiamo esplorando Mufasa in una diversa fase. Quando sir James Earl Jones lo ha interpretato, Mufasa era nella sua fase massima, e penso che in questa fase stiamo esplorando Mufasa prima di quel momento. Come appare questo giovane leone prima di diventare quello che conosciamo e sta scoprendo il suo stile, il modo di comportarsi, di interagire con la comunità e i suoi cari? Credo sia il punto chiave, è questione di scoprirlo" spiega Pierre.

Le altre star

Aaron Pierre sta vivendo un momento molto felice della propria carriera, dopo aver recitato in Old di M. Night Shyamalan. Di recente, Pierre ha fatto parte del cast di Foe, diretto da Garth Davis, con Paul Mescal e Saoirse Ronan. Prossimamente sarà nello show tv Genius: MLK/X nel ruolo di Malcolm X. Quella nel prequel di Il re leone di Barry Jenkins si tratta della prima esperienza da doppiatore per Pierre.

Accanto a lui nel cast anche il ritorno di Billy Eichner e Seth Rogen nei ruoli di Timon e Pumbaa mentre John Kani sarà Rafiki. Kelvin Harrison, co-star in Genius, interpreterà Taka, una prima versione del celebre villain Scar. Alla sceneggiatura è stato confermato Jeff Nathason.