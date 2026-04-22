Top Gun 3, Tom Cruise già costretto a fare i conti con un'importante assenza

Dopo l'arrivo della conferma per il nuovo sequel della saga action, la produzione dovrà affrontare una importante problematica per il prossimo capitolo e non sarà facile risolverla

La conferma che un terzo capitolo di Top Gun è ufficialmente entrato in lavorazione è arrivata solo pochi giorni fa, ma è già arrivato il momento di affrontare una prima tegola nella tabella di marcia.

La produzione, infatti, dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo regista, perché con tutta probabilità Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, non farà ritorno per una serie di motivi molto ovvi.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in motocicletta

Top Gun 3, perché Joseph Kosinski non tornerà alla regia

Nonostante la sceneggiatura di Ehren Kruger sia quasi pronta, Kosinski, almeno per il momento, è piuttosto impegnato con altri progetti.

Dopo il suo attesissimo thriller sugli UFO per Apple, dovrebbe dedicarsi al reboot di Miami Vice della Universal, che vedrà Michael B. Jordan nel ruolo del protagonista. Anche le tempistiche di questo progetto sono ancora incerte, dato che Jordan è impegnato a dirigere e a recitare nel remake di The Thomas Crown Affair per conto di Amazon.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un primo piano

Anche Tom Cruise deve liberarsi dagli impegni già presi

Ci sono anche alcuni punti interrogativi riguardo alla star di Top Gun, Tom Cruise, che ha appena terminato le riprese di Digger di Alejandro G. Iñárritu. La Paramount spera che Top Gun 3 sia il prossimo progetto nella sua agenda, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

È stato tuttavia confermato che sia la Paramount che Jerry Bruckheimer hanno contattato diverse agenzie di talenti alla ricerca di registi nel caso in cui Kosinski dovesse rinunciare al progetto.

Sono già passati tre anni dall'uscita di Top Gun: Maverick, e la lentezza con cui sta procedendo lo sviluppo del sequel è stata una sorpresa, visto l'enorme successo ottenuto. A causa di questo contrattempo, sembra probabile che la data di uscita venga posticipata, ma tutto rimane incerto finché lo studio non confermerà il regista, che si tratti di Kosinski o di qualcun altro.

Top Gun 3 sarà l'ultima avventura di Maverick?

L'aggiornamento arriva a meno di un anno di distanza da quando Kosinski aveva accennato alla trama del terzo film, che vedrà il ritorno di Cruise nei panni di Maverick, di Miles Teller in quelli di Rooster e di Glen Powell in quelli di Hangman.

In un'intervista rilasciata a GQ a giugno, Kosinski aveva dichiarato che il film avrebbe seguito Maverick mentre affronta una "crisi esistenziale", lasciando intendere che potrebbe trattarsi dell'ultima avventura del pilota.