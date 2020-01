Golden Globe 2020: trionfano C'era una volta a... Hollywood e 1917

C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes sono tra i vincitori dei Golden Globe 2020, conquistando i premi come miglior commedia e miglior film drammatico. La cerimonia di consegna dei premi, tenutasi al Beverly Hilton di Beverly Hills, ha visto il ritorno di un Ricky Gervais più in forma che mai come padrone di casa.

1917: Sam Mendes e il cast festeggiano il Golden Globe 2020

Qui trovate l'elenco completo dei premi dei Golden Globe 2020:

Miglior Film - Drama: 1917

Miglior Attrice - Drama: Renee Zellweger, Judy

Miglior Attore - Drama: Joaquin Phoenix, Joker

Miglior Film - Musical o Commedia: C'era una volta a... Hollywood

Miglior attrice - Musical o Commedia: Awkwafina, The Farewell

Miglior attore - Musical o Commedia: Taron Egerton, Rocketman

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood

Miglior colonna sonora: Joker

Miglior Limited Series / TV Movie: Chernobyl

Miglior Performance di un'attrice in Limited Series / TV Movie: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior Regista: Sam Mendes, 1917

Miglior Attrice TV Series - Drama: Olivia Colman, The Crown

Miglior Performance di un'attrice non protagonista in una Limited Series / TV Movie: Patricia Arquette, The Act

Miglior Canzone Originale: I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Miglior Serie Tv - Comedy: Fleabag

Miglior Attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior Film d'Animazione: Missing Link

Miglior Sceneggiatura: C'era una volta a... Hollywood

Miglior Attore Serie Tv - Drama: Best Actor TV Series - Drama: Brian Cox, Succession

Miglior Film Straniero: Parasite

Miglior Attrice Serie Tv - Comedy: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior Serie Tv - Drama: Succession

Miglior Performance di un attore non protagonista in una Limited Series / TV Movie: Stellan Skarsgard, Chernobyl

Miglior Performance di un attore in una Limited Series / TV Movie: Russell Crowe, The Loudest Voice

Miglior Attore Serie Tv - Comedy: Ramy Yousef, Ramy

In uno scoppiettante monologo introduttivo, Ricky Gervais ha fatto battutacce su Leonardo DiCaprio, l'ISIS e Jeffrey Epstein e ha affrontato temi scottanti come gli incendi australiani, i diritti delle donne e le elezioni americane del 2020, ma i 77° Golden Globe Awards hanno celebrato soprattutto la perizia di Quentin Tarantino, che ha portato a casa premi per miglioro film e miglior sceneggiatura, del suo interprete Brad Pitt, premiato come miglior attore non protagonista. il film bellico di Sam Mendes, 1917, ha vinto anche il premio per la miglior regia.

Il sorriso di Brad Pitt, miglior attore ai Golden Globe 2020, per C'era una volta a... Hollywood

Due premi anche a Joker, uno dei favoriti, che si porta a casa il Golden Globe per la miglior interpretazione drammatica, andato a Joaquin Phoenix e la stuatuetta per la miglior colonna sonora che va a Hildur Gudnadottir, unica donna a vincere un Golden Globe per la score.

Un primato anche per Awkwafina, prima asiatico-americana a conquistare il premio per la miglior attrice nella categoria musical o commedia battendo rivali quali Cate Blanchett ed Emma Thompson.

Nella serata degli outsider, il sudcoreano Parasite è stato premiato come miglior film straniero. "Una volta che superi la barriera dei sottotitoli, verrai introdotto a tanti film meravigliosi" ha specificato il regista Bong Joon-Ho durante il discorso di ringraziamento.

Le categorie televisive vedono il dominio di Fleabag e Chernobyl. Phoebe Waller-Bridge premiata come migliore attrice per una serie comica e per la miglior serie tv comica, mentre Chernobyl ha conquistato il premio per la miglior limited series e per il miglior attore, andato a Stellan Skarsgård.

Tra i premiati anche Michelle Williams,miglior attrice in una limited series per la sua performance in Fosse/Verdon, Russell Crowe e Olivia Colman, miglior attrice drammatica per The Crown.