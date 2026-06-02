Superman, la prima immagine di Man of Tomorrow svela l'iconica armatura di Lex Luthor

James Gunn ha mostrato dal set di Man of Tomorrow quella che potrebbe essere una delle immagini più attese dai fan DC: la prima occhiata alla leggendaria armatura da battaglia di Lex Luthor.

Lo scatto anticipa un cambiamento importante per il villain interpretato da Nicholas Hoult, che nel nuovo capitolo dedicato a Superman sembra pronto ad abbandonare il ruolo di semplice burattinaio nell'ombra per trasformarsi in una minaccia capace di affrontare direttamente l'Uomo d'Acciaio. Un dettaglio che non solo strizza l'occhio ai fumetti, ma potrebbe anche svelare molto sulla direzione del film e sul futuro della rivalità tra Lex e Kal-El.

La prima immagine della warsuit di Lex Luthor in Man of Tomorrow

La miccia l'ha accesa proprio James Gunn, regista di Superman e del sequel le cui riprese sono attualmente in corso, condividendo dal set una prima immagine dell'iconica armatura di Lex Luthor. Per i fan DC non si tratta di un dettaglio qualsiasi: la celebre warsuit verde e viola è infatti, da decenni, uno degli elementi più iconici del personaggio nei fumetti. E il suo debutto nel nuovo DCU promette di alzare notevolmente la posta in gioco nello scontro con Superman.

Non si tratta soltanto di un richiamo estetico alla tradizione fumettistica. La corazza del villain rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del personaggio, ovvero la convinzione che l'ingegno umano possa creare una risposta alla potenza quasi divina di Kal-El. Superman nasce con i suoi poteri, mentre Lex Luthor cerca in ogni modo di costruirli attraverso tecnologia, scienza e ambizione. È proprio questa contrapposizione a rendere la loro rivalità una delle più affascinanti dell'universo DC.

Lex Luthor non sarà più solo il genio nell'ombra

Nicholas Hoult è Lex Luthor

Sul grande schermo, Lex Luthor è stato raccontato spesso come la mente dietro il caos: stratega, manipolatore, uomo di potere capace di muovere pedine e costruire piani sempre più pericolosi. Con Nicholas Hoult, il nuovo DCU ha già mostrato una versione più fredda e ossessiva del personaggio, ma Man of Tomorrow sembra pronto ad aggiungere un tassello molto atteso: Lex come avversario anche fisico.

La warsuit non rende Luthor davvero pari a Superman, perché nessuna armatura può cancellare del tutto la distanza tra un uomo e un kryptoniano. Gli permette però di reggere il confronto, resistere ai colpi e trasformare una battaglia impossibile in una boss fight degna dei fumetti.

L'armatura, in questo senso, non è semplice fan service, è il simbolo perfetto dell'ego smisurato di Lex. Se Superman è il miracolo alieno caduto sulla Terra, Luthor vuole essere l'uomo che quel miracolo lo smonta, lo replica e magari lo supera con bulloni, circuiti di cibernetica (cit.) e arroganza.

Superman e Lex Luthor alleati contro Brainiac?

A rendere il quadro ancora più interessante sono le anticipazioni condivise da James Gunn sulla trama. Il regista ha spiegato che Man of Tomorrow sarà una storia su Lex tanto quanto su Superman e che i due rivali saranno costretti, almeno in parte, a collaborare contro una minaccia più grande di loro. Assisteremo quindi a una delle alleanze più improbabili, destinata però verosimilmente a durare solo finché la minaccia comune non sarà stata neutralizzata.

Il nome sembra essere quello di Brainiac, uno dei villain più importanti della mitologia di Superman e figura perfetta per mettere in crisi sia Kal-El sia Lex Luthor. Se davvero sarà lui la grande minaccia del film, la warsuit potrebbe avere una doppia funzione: rendere Luthor utile in battaglia e, allo stesso tempo, preparare il terreno a una futura resa dei conti con l'Uomo d'Acciaio.