Avatar: Fuoco e Cenere arriva in 4K, Blu-ray e DVD dal 3 giugno

Il ritorno su Pandora di Avatar: Fuoco e Cenere arriva in Home Video con edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD arricchite da oltre tre ore di contenuti extra dedicati al dietro le quinte del film e alla costruzione dell'universo di James Cameron.

Dopo aver conquistato il pubblico al cinema con il suo spettacolare ritorno su Pandora, Avatar: Fuoco e Cenere si prepara ad arrivare anche in Home Video.

Il nuovo capitolo della saga creata da James Cameron espande ulteriormente l'universo dei Na'vi con nuove culture, scenari inediti e una narrazione ancora più intensa, confermandosi come uno degli eventi cinematografici più ambiziosi degli ultimi anni.

Vincitore del Premio Oscar 2026 per i Migliori Effetti Speciali, il film porta ancora una volta sullo schermo tutta la potenza visiva e tecnologica che ha reso il franchise di Avatar un punto di riferimento assoluto per il cinema moderno.

. Il terzo capitolo della saga di Pandora diretta da James Cameron arriva sul mercato dopo il successo al cinema e la vittoria dell'Oscar 2026 per i Migliori Effetti Speciali.

Avatar: Fuoco e Cenere in Home Video dal 3 giugno

Avatar: Fuoco e Cenere

Le edizioni Home Video di Avatar: Fuoco e Cenere saranno disponibili dal 3 giugno grazie a Eagle Pictures nei formati 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD e permetteranno ai fan di tornare nel mondo dei Na'vi con una qualità tecnica pensata per valorizzare al massimo l'impatto visivo del film.

Le versioni 4K Ultra HD includeranno infatti immagini in Dolby Vision e audio originale Dolby Atmos.

Oltre al film, le edizioni Blu-ray e 4K conterranno più di tre ore di contenuti extra dedicati alla realizzazione del progetto (l'edizione BD contiene un disco aggiuntivo di extra).

Gli approfondimenti porteranno gli spettatori dietro le quinte della produzione, esplorando la costruzione della cultura Na'vi, il design dei nuovi clan, gli effetti visivi e le tecnologie utilizzate per dare vita a Pandora.

Tra i contenuti speciali una lunga serie di documentari e featurette dedicate ai principali aspetti creativi e tecnici del film. James Cameron e il team creativo raccontano la scrittura della nuova saga di Avatar, nata dall'unione di un gruppo di sceneggiatori incaricati di espandere l'universo narrativo della serie con nuove creature e storyline.

Ampio spazio viene dedicato anche al design di Pandora, con focus specifici sui Mercanti del Vento e sul Popolo delle Ceneri, oltre ai set della RDA e alla creazione delle ambientazioni di Bridgehead. Non mancano approfondimenti sui personaggi femminili del film, sul lavoro di Oona Chaplin nel ruolo di Varang e sulla costruzione dei Mangkwan.

Una sezione speciale è dedicata alla colonna sonora composta da Simon Franglen, con spazio anche per "Dream As One", il brano interpretato da Miley Cyrus presente nel finale del film. Le edizioni Home Video includeranno inoltre materiali promozionali, trailer cinematografici e contenuti in-universe dedicati alla lingua Na'vi e all'orientamento dell'RDA.

Tutte le edizioni sono acquistabili su Film & More.

Il mondo di Avatar continua a espandersi anche in Home Video

Accanto al film singolo, è disponibile anche una collection con l'intera saga (Avatar, Avatar: La via dell'acqua, Fuoco e Cenere) nei formati 4K, Blu-ray e DVD. Avatar: 3 Movie Collection è un cofanetto pensato per chi vuole rileggere l'intera evoluzione narrativa e visiva di Pandora in un'unica esperienza.

Il cofanetto Avatar: 3 Movie Ultimate Collection - Premium Edition, esclusiva di Film&More, prevede per ogni film anche un libro esclusivo di immagini e still ufficiali.

Per i collezionisti è prevista anche una SteelBook 4K Ultra HD in 3 dischi, e in edizione limitata, in arrivo il 18 giugno.

Un nuovo viaggio nei territori inesplorati di Pandora

Avatar: Fuoco e Cenere

Dopo i tragici eventi di Avatar: La via dell'acqua, Jake Sully, ormai completamente integrato nella cultura Na'vi, e Neytiri vivono con la loro famiglia presso la tribù acquatica dei Metkayina. I due cercano di ricostruire un equilibrio familiare segnato dal dolore per la perdita del loro figlio maggiore, Neteyam, mentre Pandora continua a essere uno scenario fragile e in costante cambiamento.

La loro stabilità viene interrotta dall'incontro con una nuova tribù Na'vi, il Popolo della Cenere, molto diversa da quelle conosciute finora. Si tratta di una comunità più aggressiva e radicale, caratterizzata da un legame simbolico e rituale con il fuoco e da segni distintivi rossi che ne definiscono l'identità. A guidarla è Varang, leader spietata e determinata, capace di imporre la propria autorità con metodi violenti.

L'arrivo di questa tribù introduce un nuovo livello di tensione su Pandora, alterando gli equilibri tra le popolazioni Na'vi. In questo contesto instabile, Varang stringe un'alleanza inaspettata con il colonnello Quaritch, storico nemico di Jake Sully. Quaritch approfitta della situazione per rilanciare il progetto di colonizzazione umana del pianeta, avviando un attacco su larga scala con l'obiettivo di conquistare definitivamente Pandora, ormai sempre più centrale per la sopravvivenza dell'umanità. La nuova alleanza segna così un'escalation del conflitto, che diventa insieme esterno e interno al mondo Na'vi.

Questo nuovo, colossale capitolo approfondisce il conflitto tra sopravvivenza, identità e appartenenza, portando avanti la dimensione più intima e familiare della saga senza rinunciare allo spettacolo visivo che ha reso Avatar un fenomeno globale.