Ticket to Paradise stasera su Canale 5: trama, cast e durata del film con Julia Roberts e George Clooney

Ancora un mercoledì all'insegna del cinema per Canale 5 che, contro l'amichevole della Nazionale su Rai 1, schiera, in prima serata, la coppia George Clooney e Julia Roberts. Ticket to Paradise è la commedia romantica in onda stasera che terrà compagnia al pubblico dopo il consueto appuntamento con La ruota della fortuna.

La trama completa di Ticket to Paradise

Ticket to Paradise: Julia Roberts e George Clooney in una scena

Una coppia divorziata da quasi vent'anni si ritrova costretta a collaborare in una situazione del tutto imprevista: la figlia ha deciso di sposarsi a Bali e li invita entrambi al matrimonio. Quello che dovrebbe essere un viaggio celebrativo si trasforma però in un ritorno forzato al passato per David e Georgia, i due ex coniugi che non hanno mai davvero chiuso i conti con la loro storia.

La loro preoccupazione nasce da una convinzione condivisa: la figlia Lily starebbe ripercorrendo gli stessi errori che loro commisero venticinque anni prima, quando una scelta affrettata e una relazione vissuta con ingenuità portarono alla fine del loro matrimonio. Convinti di doverla proteggere da un destino simile, i due genitori mettono da parte rancori e distanze e si ritrovano a Bali con un obiettivo comune: impedire il matrimonio.

Una volta arrivati sull'isola, David e Georgia iniziano a mettere in atto una serie di tentativi per sabotare la relazione della figlia e del suo futuro sposo. Piccole manipolazioni, incomprensioni create ad arte e interventi goffi diventano il loro modo per cercare di allontanare la coppia. Tuttavia, i due giovani si dimostrano più solidi del previsto, sinceramente innamorati e determinati a portare avanti il loro progetto di vita.

Con il passare dei giorni, il piano dei due ex coniugi inizia a vacillare. Non solo si rendono conto che interferire potrebbe essere un errore più grande di quello che vogliono evitare, ma sono anche costretti a fare i conti con emozioni mai del tutto sopite. Il contatto forzato, la condivisione degli spazi e il confronto continuo riaprono vecchie dinamiche, mettendo in discussione le certezze che li avevano portati al divorzio.

Il viaggio a Bali si trasforma così in qualcosa di inatteso: non solo un tentativo di controllare il futuro della figlia, ma anche un'occasione per David e Georgia di riconsiderare il proprio passato, tra rimpianti, attrazione residua e la possibilità che alcune storie non siano davvero finite.

Nel cast anche Lucas Bravo di Emily in Paris

Ticket to Paradise: Julia Roberts in una scena

Per il ruolo di David Cotton, Ticket to Paradise punta su George Clooney, che interpreta un affermato architetto alle prese con una situazione che non aveva previsto: la decisione della figlia Lily di sposarsi dopo una relazione nata da pochissimo.

Al suo fianco, seppur controvoglia, c'è l'ex moglie Georgia, interpretata da Julia Roberts. Proprietaria di una galleria d'arte e dotata di un sarcasmo tagliente, Georgia condivide le stesse preoccupazioni dell'ex marito.

A vestire i panni della figlia Lily è Kaitlyn Dever. Il suo personaggio incontra a Bali Gede, un giovane del posto che lavora nella coltivazione delle alghe. Gentile, genuino e profondamente legato alle tradizioni della sua comunità, Gede conquista rapidamente il cuore della ragazza. A interpretarlo è Maxime Bouttier, attore e modello di origini franco-indonesiane.

Nel cast trova spazio anche Lucas Bravo, diventato celebre grazie alla serie Emily in Paris. L'attore francese interpreta Paul, figura che si inserisce nelle dinamiche della storia contribuendo ad alimentare situazioni spesso imprevedibili e divertenti. Tra i personaggi secondari spicca infine Wren Butler, interpretata da Billie Lourd.

Con un cast guidato da due star come Clooney e Roberts e arricchito da interpreti appartenenti a una nuova generazione di talenti, Ticket to Paradise costruisce una commedia romantica che mescola scontri familiari, paesaggi esotici e seconde possibilità.

A che ora finisce il film su Canale 5?

Ticket to Paradise: Julia Roberts con George Clooney in una foto dal set

Ticket to Paradise ha una durata di 104 minuti. Con inizio prevedibilmente previsto alle 22:00, considerando le pause pubblicitarie, la commedia dovrebbe terminare poco dopo la mezzanotte, per lasciare poi spazio al TG5 della notte e alla film romantico della seconda serata, Beauty and the Billionaire.

Il film sarà visibile come sempre anche su Mediaset Infinity per la visione in contemporanea alla messa in onda in chiaro.

E se volete un consiglio: non spegnete la TV appena iniziano i titoli di coda. Se la versione televisiva conserverà la scena post-credit di quella cinematografica, allora ci sarà da divertirsi con tutti gli errori e le risate sul set di Julia Roberts e George Clooney.

Per esempio? Per la scena del bacio i due attori (molto amici nella vita privata) hanno avuto bisogno di 80 ciak, non riuscendo proprio a prendersi sul serio.