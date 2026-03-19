Cliff Booth sta tornando: ecco quando vedremo lo spinoff con Brad Pitt su Netflix

Finalmente sappiamo con maggior certezza quando rivedremo Cliff Booth. lo scatenato stuntman cinefilo creato da Quentin Tarantino e interpretato da Brad Pitt avrà uno spinoff interamente dedicato a lui e diretto da David Fincher per Netflix. Lo streamer ha svelato il mese di uscita dell'attesissimo film scritto dallo stesso Tarantino che approderà in streaming ad agosto, come riportato da Deadline.

Manca ancora la data di uscita precisa, ma già i fan non stanno più nella pelle all'idea di rivedere il personaggio cool stavolta nell'inedita veste di tuttofare per gli studios di Hollywood.

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Nuovi dettagli sullo spinoff di c'era un volta a... Hollywood

Da quanto sappiamo finora, Le avventure di Cliff Booth sarà una sorta di sequel/spinoff di C'era una volta a... Hollywood. Il film, ambientato nei primi anni '70, seguirà le vicende di Cliff Booth, il personaggio interpretato da Brad Pitt, separato dal suo fedele amico attore Rick Dalton, visto che Leonardo DiCaprio non farà ritorno. Una volta solo, Cliff si dà da fare come tuttofare per gli studios di Hollywood e viene chiamato a risolvere ogni sorta di problema dai potenti produttori della Città degli Angeli.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth in un'immagine promozionale di C'era una volta a... Hollywood

Diretto da David Fincher, il film ha una sceneggiatura firmata dallo stesso Quentin Tarantino. Il cast comprende Timothy Olyphant, Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II e Carla Gugino. Il film è stato sviluppato dopo che Netflix ha acquisito la sceneggiatura di Tarantino all'inizio dello scorso anno. Le riprese si sono svolte da luglio 2025 a gennaio 2026 e Tarantino ha indicato un budget di produzione di circa 200 milioni di dollari.

Le avventure di Cliff Booth uscirà nei cinema?

Al momento Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita nelle sale per Le avventure di Cliff Booth, ma visto il successo di esperimenti come la versione singalong di KPop Demon Hunters e l'uscita cinematografica di episodi di serie quali Stranger Things e One Piece, l'approdo nelle sale di un prodotto come il film di Fincher sembrerebbe naturale oltre che auspicabile.

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La discussione sull'approccio di Netflix alla distribuzione cinematografica arriva dopo che Paramount si è aggiudicata la gara per l'acquisizione di Warner Bros. Una delle preoccupazioni più diffuse riguardo all'acquisizione da parte di Netflix riguardava l'impatto che lo studio, che in genere ha distribuito tutti i suoi contenuti in streaming o con finestre di distribuzione cinematografica molto limitate, avrebbe avuto sul settore. Il CEO di Netflix Ted Sarandos aveva ripetutamente promesso che la finestra di distribuzione di 45 giorni nelle sale sarebbe stata rispettata anche sotto la nuova proprietà. Ora che l'accordo con Warner Bros. è saltato, all'evento "Next on Netflix", il presidente della divisione cinematografica Dan Lin ha dichiarato: "Puntiamo a fare cose speciali nelle sale, ma dateci solo un po' di tempo. Siamo un'azienda che privilegia lo streaming. Questa strategia funziona molto bene per noi".

Vista la situazione attuale di Netflix, è possibile che Le avventure di Cliff Booth rimanga un'esclusiva della piattaforma di streaming o che abbia solo una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche, sebbene una decisione diversa potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi. Essendo uno dei film di maggior successo di Quentin Tarantino, con oltre 370 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di 90 milioni, C'era una volta a... Hollywood si è rivelato un enorme successo in termini di incassi. Un sequel con Pitt che torna a interpretare Cliff Booth ha un grande potenziale al botteghino, ma tale potenziale andrebbe sprecato se fosse disponibile solo in streaming su Netflix quindi ci auguriamo che lo streamer ospti per un'adeguata finestra di uscita nelle sale.