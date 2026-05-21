Cliff Booth: il film di Fincher e Tarantino arriva prima al cinema (e c’è la data Netflix)

Aprite le vostre agende per un doppio appuntamento imperdibile. A sorpresa sono state svelate le date di uscita dell'atteso Cliff Booth. Sciolte le riserve della vigilia. Il film scritto da Tarantino e diretto da David Fincher arriverà nei cinema IMAX per due settimane prima di approdare in streaming su Netflix.

La pellicola che narra le gesta dello scafato stuntman interpretato da Brad Pitt, di cui abbiamo fatto la conoscenza in C'era una volta a... Hollywood, uscirà nelle sale IMAX per un'uscita esclusiva di due settimane il 25 novembre, in coincidenza con la Festa del Ringraziamento negli USA, e poi arriverà su Netflix il 23 dicembre.

Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth

Cliff Booth occupa lo slot IMAX di Narnia

Come evidenzia Variety, The Adventures of Cliff Booth ha occupato lo slot di un'altra uscita molto attesa, Narnia: The Magician's Nephew di Greta Gerwig, la cui uscita è slittata al 2027. Grazie alle pressioni della regista, il film fantasy avrà un'uscita cinematografica tradizionale, prassi eccezionale per lo streamer.

Sebbene Netflix stia mostrando una certa apertura nei confronti dei cinema, con uscite eccezionali come KPop Demon Hunters e il finale di Stranger Things, fonti interne all'azienda hanno sottolineato che la sua strategia, che continua a dare priorità allo streaming, non subirà alcun cambiamento.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood

Cosa ci aspetta al cinema e su Netflix col ritorno di Cliff Booth

Da quanto sappiamo finora, Le avventure di Cliff Booth sarà una sorta di sequel/spinoff di C'era una volta a... Hollywood. Il film, ambientato nei primi anni '70, seguirà le vicende di Cliff Booth, il personaggio interpretato da Brad Pitt, separato dal suo fedele amico attore Rick Dalton, visto che Leonardo DiCaprio non farà ritorno. Una volta solo, Cliff si dà da fare come tuttofare per gli studios di Hollywood e viene chiamato a risolvere ogni sorta di problema dai potenti produttori della Città degli Angeli.

Diretto da David Fincher, il film ha una sceneggiatura firmata dallo stesso Quentin Tarantino. Il cast comprende Timothy Olyphant, Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II e Carla Gugino. Il film è stato sviluppato dopo che Netflix ha acquisito la sceneggiatura di Tarantino all'inizio dello scorso anno. Le riprese si sono svolte da luglio 2025 a gennaio 2026 e Tarantino ha indicato un budget di produzione di circa 200 milioni di dollari.