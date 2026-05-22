C'era una volta a... Hollywood, la minaccia di Tarantino a Brad Pitt: "Hai finito di lavorare"

Anche la lavorazione di C'era una volta a... Hollywood avrebbe avuto i suoi alti e bassi. L'apparente sodalizio tra Quentin Tarantino e le star Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nasconderebbe più di uno screzio, come ha rivelato Bruce Dern, che ha descritto la violenta lite culminata con una pesante minaccia di Tarantino a Brad Pitt.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth

La lite tra Quentin Tarantino e Brad Pitt: cos'è successo realmente

Ospite a Cannes insieme alla figlia Laura Dern, Bruce Dern ha rivelato a People i retroscena della lavorazione di uno dei film più amati di Tarantino, che a breve vedrà l'arrivo del sequel/spinoff diretto da David Fincher. In C'era una volta a... Hollywood, Dern interpreta George Spahn, proprietario cieco del ranch che diventa la base di Charles Manson e dei suoi seguaci.

In una scena del film, Cliff Booth (lo stuntman interpretato da Brad Pitt) sveglia Spahn per accertarsi che stia bene. Dern afferma di aver improvvisato la battuta. "Quando Brad Pitt mi sveglia in C'era una volta a Hollywood, sono a letto, mi alzo, sono un po' intontito e dico 'Non sono sicuro di cosa stia succedendo'", ha detto Dern. "Lo guardo. Lui rimane spiazzato e fa cenno di smettere di girare".

Un primo piano di Brad Pitt in c'era una volta a... Hollywood

La rabbia di Quentin Tarantino: "Il regista sono io!"

La libertà di interrompere una scena che si è preso Brad Pitt ha fatto saltare i nervi a Quentin Tarantino, come ha rivelato Bruce Dern.

"L'espressione sul volto di Quentin era incredibilmente seria. Ha detto, 'Brad, cosa hai appena fatto?'". Pitt ha risposto: "Beh, ho dato lo stop". E il regista ha risposto inferocito "Non azzardarti mai più in vita tua, altrimenti hai finito di lavorare. Quello è il mio regno. Non interrompere la recitazione". Quindi abbiamo girato la scena e Brad gli ha solo detto: "Beh, quello che ha detto non era nella sceneggiatura".

Come ricorda Dern, le riprese sono ripartire e lui ha improvvisato una battura diversa: "Non so chi tu sia, ma oggi mi hai toccato. Sei venuto a trovarmi, ora devo tornare a dormire."

Cosa ci aspetta con l'arrivo del sequel su Cliff Booth

Il successo dell'incursione metacinematografica di Quentin Tarantino da noi analizzata nell'approfondimento su C'era una volta a... Hollywood, la nostra teoria: se il finale nascondesse una realtà diversa? ha dato vita a un sequel scritto dallo stesso Tarantino e diretto da David Fincher che sarà incentrato sul personaggio di Cliff Booth e sarà ambientato qualche anno dopo gli eventi narrati.

Netflix ha svelato la data di uscita di The Adventures of Cliff Booth, che racconterà l'impresa dello stuntman nella Hollywood dei primi anni '70, dove si è riciclato come tuttofare per gli studios. Fanno parte del cast Yahya Abdul-Mateen II, Timothy Olyphant, Carla Gugino, Elizabeth Debicki, Scott Caan e JB Tadena.