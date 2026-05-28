Disclosure Day, per le prime reazioni è "il film più strano mai realizzato da Steven Spielberg"

Gli alieni sono tra noi, come svela il trailer finale del nuovo sci-fi di Steven Spielberg la cui anteprima ha scatenato sul web le prime reazioni della critica.

Cosa ne pensa la critica del nuovo film di Steven Spielberg? A giudicare dalle prime reazioni, Disclosure Day si preannuncia un film oscuro, "strano", ma assolutamente coinvolgente e forte di una travolgente performance di Emily Blunt.

Critica entusiasta per la pellicola interpretata da Blunt e Josh O'Connor che racconta cosa potrebbe accadere se ricevessimo le prove del fatto che non siamo soli nell'universo. E mentre il nuovo trailer (che trovate più sotto) anticipa misteri e scene parossistiche, diamo uno sguardo ai giudizi dei media americani sul film in uscita nei cinema italiani l'11 giugno.

Emily Blunt e Josh O'Connor in una scena di Disclosure Day

Le prime reazioni della critica a Disclosure Day

Germain Lussier di Gizmodo ha scritto: "Ho adorato Disclosure Day. Un'esperienza intensa e adrenalinica che mescola azione, storia d'amore e mistero, il tutto avvolto da una meravigliosa atmosfera fantascientifica. È il miglior film di Spielberg degli ultimi 20 anni, ricco di tutta la magia che rende i suoi film così speciali, con in più un'interpretazione memorabile di Emily Blunt."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Steven Weintraub, caporedattore di Collider, concorda e afferma: "Senza sorprendere nessuno, Steven Spielberg ha realizzato un altro capolavoro con Disclosure Day. Potrei continuare all'infinito a parlare di ciò che ho amato, ma ho avuto la fortuna di vedere il film senza sapere quasi nulla in anticipo e vi consiglio vivamente di fare lo stesso. Smettete di guardare i trailer. L'unica cosa che posso dire è: Emily Blunt è incredibile. So che di solito le interpretazioni dei grandi film estivi non attirano l'attenzione della stagione dei premi, ma una volta che la gente vedrà cosa fa in questo film...".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche il critico cinematografico Bill Bria ha sottolineato le "inquadrature mozzafiato, la sceneggiatura di David Koepp, un mix tra X-Files e la Bibbia, un vero e proprio numero di funambolismo, la performance più riuscita di Emily Blunt e la migliore colonna sonora di John Williams degli ultimi anni", definendo Disclosure Day " il film più strano mai fatto da Spielberg" e specificando che si tratta di un complimento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra le reazioni adoranti, c'è quella di Tessa Smith di Rotten Tomatoes, che ha dichiarato di aver "versato una lacrima alla fine", spiegando che "Disclosure Day è ASSOLUTAMENTE FENOMENALE! Davvero qualcosa di speciale. Ero rapita da ogni parola, affascinata dalla storia che si sviluppava. La colonna sonora esalta perfettamente ogni singola scena. Un po' giallo, un po' Ai Confini della Realtà, qualcosa di completamente nuovo... WOW."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per Jim Hemphill, "è un film di altissimo livello, esaltante come I predatori dell'arca perduta, ma con la profondità emotiva e l'ambizione dei suoi lavori successivi all'11 settembre. Fin dalle prime scene, Spielberg lancia la sfida e ci ricorda che sa fare questo genere di cose meglio di chiunque altro nella storia del cinema".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Trama di Disclosure Day

Emily Blunt interpreta un'addetta alle previsioni del tempo che lavora in tv e che, all'improvviso, viene improvvisamente sopraffatta da una misteriosa forza extraterrestre mentre registra un servizio meteo in diretta. Al suo fianco, Josh O'Connor interpreta un uomo che crede nell'esistenza degli alieni ed è determinato a rivelare al resto del mondo la verità sulla vita al di fuori della Terra. Completano il cast Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell e Henry Lloyd-Hughes.

Di seguito il final trailer di Disclosure Day.