Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ancora primo al box office italiano, per L'immortale è esordio record

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle domina il box office italiano per la seconda settimana consecutiva. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf, uscita in 969 sale, ha incassato 3,5 milioni di euro, arrivando a un totale di 12,6 milioni in sole due settimane. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle che si candida a diventare uno dei film per famiglie più amati.

In seconda posizione si segnala, però, il debutto record de L'Immortale. Con 2.816.294 euro e 392.835 spettatori in 4 giorni, il film diretto e interpretato da Marco D'Amore è il primo incasso del weekend tra le new entry e il migliore esordio di sempre per un film italiano di genere crime. L'Immortale registra anche la più alta media per copia con 5.158 euro. Qui trovate la recensione de L'Immortale, che segna il grande ritorno al cinema di Ciro Di Marzio, il personaggio reso celebre da Gomorra - La Serie. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione.

Buon debutto anche per Cena con delitto - Knives Out, l'innovativo whodunit di Rian Johnson, che incassa 1,2 milioni di euro da 404 sale, con una media per sala di 2.970 euro. Cast super eclettico per il mistery che annovera Ana de Armas, Christopher Plummer, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e Chris Evans e che raccoglie anche ottime critiche, come potete evincere dalla nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out.

Il nuovo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, scivola al quarto posto. La commedia romantica interpretata dalle star Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach incassa altri 790.000 euro, per un totale di 2.367.000 euro. Ecco la nostra recensione di Un giorno di pioggia a New York.

Quinto posto per la commedia Cetto c'è, senzadubbiamente, interpretata da Antonio Albanese. Qui la nostra recensione di Cetto c'è, senzadubbiamente, che incassa altri 389.000 euro, per un totale di oltre 4.720.000 euro in tre settimane.