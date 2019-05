Detective Pikachu batte Avengers: Endgame, primo al box office italiano!

Detective Pikachu: l'adorabile Pikachu con il berretto da investigatore

Dopo due settimane di dominio incontrastato di Avengers: Endgame, Detective Pikachu è il nuovo re del box office italiano. Il fantasy Warner Bros. e Legendary apre con un incasso di 2,3 milioni di euro da 520 sale e una media per sala di 4.600 euro. Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu vede nel cast le star Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Rita Ora e Bill Nighy. Qui potete leggere la recensione di Detective Pikachu.

Avengers: Endgame deve "accontentarsi" del secondo posto ottenuto aggiungendo 1,3 milioni agli incassi totali che volano oltre 28,3 milioni. A livello internazionale, il cinecomic arriva a un incasso globale di 2,485 miliardi e punta a superare il record diAvatar, primo a quota 2,787 miliardi di dollari. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame e le opinioni della redazione su Avengers: Endgame.

Ted Bundy - Fascino Criminale: Zac Efron in una scena del film

Debutto in terza posizione per il biopic criminale Ted Bundy - Fascino Criminale. Potete leggere la nostra recensione di Ted Bundy - Fascino Criminale, pellicola dedicata al feroce serial killer attivo negli anni '70. Il film interpretato da Zac Efron e Lily Collin apre con un incasso di 591.000 euro da 286 sale e una media per sala di 2.000 euro.

Nonostante l'hype che accompagnava la pellicola, non sfonda neppure Pet Sematary, il remake del film del 1989 tratto dall'omonimo libro di Stephen King. La nuova versione torna a raccontare la pericolosa vicenda di una famiglia trasferitasi da poco nei pressi di un cimitero di animali costruito vicino ad un antico cimitero indiano. Nel cast di Pet Semetery troviamo Jason Clarke e John Lithgow, mentre noi di Movieplayer.it vi abbiamo parlato del film nella nostra recensione di Pet Sematary. Il film debutta incassando 564.000 euro da 359 sale, con una media di 1.571 euro.

Quinto il biopic Stanlio e Ollio, che vede le star Steve Coogan e John C. Reilly nella parte delle due icone del cinema comico, con 451.000 euro che portano gli incassi a un totale di 1.7 milioni. Il lungometraggio racconta la storia dell'amicizia esistente tra le star della comicità seguendone il viaggio, ideato come tour di addio, in Gran Bretagna e Irlanda. Gli eventi si svolgono nel 1953, anno in cui Hardy iniziava ad avere dei gravi problemi di salute e i due faticavano a ottenere l'attenzione del pubblico (qui trovate la recensione di Stanlio e Ollio).

