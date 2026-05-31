Meglio tardi che mai è il film in onda stasera su Rai 1: la trama, il cast, le location

Una caduta pubblica, la cancellazione dal mondo dello spettacolo e la possibilità di una seconda occasione: Meglio tardi che mai, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, parte da qui per costruire una commedia sentimentale ambientata nel mondo del teatro e... del carcere.

Il tv movie, che appartiene alla collection 'Purché finisca bene', mette al centro il percorso di un attore costretto a reinventarsi dopo uno scandalo professionale, tra relazioni interrotte e ritorni inattesi del passato.

La trama completa di Meglio tardi che mai

Marco è un attore nel pieno della sua carriera quando un episodio sul set cambia tutto: una frase fuori posto, rivolta a una collega, basta a travolgerlo e a cancellarlo progressivamente da ogni produzione. Rimasto senza lavoro e senza prospettive, si ritrova costretto a tornare indietro, accettando una proposta che aveva sempre ignorato: insegnare teatro in un carcere di Bassano del Grappa, lo stesso luogo da cui anni prima era scappato per inseguire il successo.

L'impatto con quel luogo difficile è immediato e tutt'altro che semplice. A guidarlo in questa nuova realtà c'è la zia Tina, assistente sociale dal carattere eccentrico, convinta che ogni situazione possa essere letta come un caso da risolvere.

Dentro quelle mura, però, Marco non incontra solo detenuti e diffidenza. Ritrova Arianna, il suo primo grande amore, oggi detenuta per una vicenda giudiziaria legata all'azienda di famiglia. Un incontro che riapre ciò che sembrava chiuso da anni.

Il laboratorio teatrale diventa così qualcosa di diverso da un semplice progetto riabilitativo: uno spazio in cui le storie si riscrivono, le identità si incrinano e le verità vengono messe alla prova. Per Arianna è la possibilità di dimostrare la propria innocenza. Per Marco, invece, l'occasione di capire se quello che ha perso sia davvero irrimediabile o solo rimandato.

A rendere tutto più instabile c'è anche Francesco, l'avvocato di Arianna, figura ambigua che introduce tensioni e mette in discussione equilibri già fragili. Nel confine sempre più sottile tra finzione teatrale e vita reale, Marco e Arianna si trovano a fare i conti con la stessa domanda: è davvero troppo tardi per ricominciare?

Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti guidano il cast

Il film, diretto da Giuseppe Curti, si sviluppa come una commedia corale a forte componente sentimentale. Il cast principale include:

Lorenzo Richelmy , nei panni di Marco

Mariana Lancellotti , nel ruolo di Arianna

Emanuela Grimalda

Camilla Filippi

Gabriele Cirilli

Claudio Corinaldesi

Sergio Assisi, special guest

Un insieme di interpreti che unisce registri comici e drammatici, coerente con l'impianto ibrido della produzione.

Le location di Meglio tardi che mai

Veduta di Bassano del Grappa

Le riprese del nuovo capitolo di "Purchè finisca bene" si sono svolte principalmente a Bassano del Grappa, cittadina in provincia di Vicenza che diventa un vero personaggio della storia. Non solo il luogo da cui Marco era partito sperando di non tornare, ma anche l'unico luogo che gli offrirà una seconda chance.

Allo stesso modo, lo spazio carcerario non è solo ambientazione, ma dispositivo narrativo: il teatro interno alla struttura diventa il mezzo attraverso cui i personaggi mettono in scena seconde possibilità e percorsi di cambiamento.

Accanto agli ambienti chiusi del carcere, il film alterna sequenze legate al passato dei protagonisti, ampliando così la "visuale" degli spettatori su Bassano, costruendo un contrasto tra ciò che sono stati e ciò che potrebbero diventare.

Meglio tardi che mai è un progetto è sostenuto dalla Regione Veneto, con il supporto della Veneto Film Commission e il patrocinio della Città di Bassano del Grappa. Il film ha inoltre ottenuto la certificazione Green Film, riconoscimento legato alla sostenibilità delle produzioni audiovisive.

A che ora finisce il film su Rai 1?

Inizio previsto alle 21:30, per questa seconda commedia di stagione del ciclo Purchè finisca bene, al termine della puntata odierna di Affari Tuoi. Con una durata di 130 minuti, il film terminerà alle 23:40, quando lascerà la linea al TG1 Flash della notte.

Alle 23:45 sarà poi la volta della nuova puntata di Speciale TG1 intitolata Come eravamo, come cantavamo, dedicata alla trasformazione della canzone italiana negli anni del boom economico.

Meglio tardi che mai sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanes alla messa in onda in chiaro sia on demand.

Sulla piattaforma RAI sono inoltre disponibili, nella sezione dedicata, tutte le 5 stagioni precedenti della collection.