Detective Pikachu 2: Justice Smith non ha ricevuto alcun aggiornamento sullo sviluppo del sequel

Il successo ottenuto da Detective Pikachu ai box office di tutto il mondo ha ben presto dato il via all'attesa per il sequel, ma per ora non ci sono state notizie riguardanti il possibile capitolo 2 della storia.

Justice Smith, protagonista del film, ha ora ammesso che non sa ancora nulla dello sviluppo del progetto.

Nessun aggiornamento sul ritorno del mondo dei Pokémon

Detective Pikachu: un momento del film con Justice Smith

Detective Pikachu è arrivato nelle sale nel 2019 e Justice Smith aveva la parte di Tim Goodman.

In un'intervista rilasciata a ScreenRant, l'attore ha ora parlato del sequel dichiarando: "Non ho sentito nulla per quanto riguarda qualche possibile movimento nello sviluppo. So cosa era stato diffuso online, ma nessuno mi ha chiamato. Sto quindi aspettando che mi arrivi quella telefonata".

Ormai sono passati quasi quattro anni dal debutto del lungometraggio e già nel 2020 Smith aveva ammesso: "Vorrei che qualcuno mi dicesse qualcosa. Non ho idea, ma sto tenendo le dita incrociate".

Detective Pikachu: 5 Pokémon che meriterebbero un film tutto loro

Detective Pikachu era un adattamento dell'omonimo videogioco e raccontava la storia di Tim che, con l'aiuto di Pikachu, cercava di scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa del padre. Nel cast c'erano anche Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Bill Nighy, Rita Ora e Ryan Reynolds che dava voce a Pikachu.