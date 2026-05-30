Omicidi a Les Saintes stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller francese

Su Rai 2 arriva Omicidi a Les Saintes, il tv movie che inaugura il ciclo 'Nel segno del giallo'. Una festa in maschera finisce in omicidio e dà il via a un'indagine tra segreti, amori passati e rivelazioni.

Stasera 30 maggio su Rai 2 torna l'appuntamento con il grande giallo estivo di Nel segno del giallo, la rassegna di tv movie crime che da oltre trent'anni accompagna il pubblico della rete. Ad aprire la nuova stagione è il thriller francese Omicidi a Les Saintes una storia ambientata su un'isola dove una festa esclusiva si trasforma improvvisamente in un caso di omicidio destinato a sconvolgere l'intera comunità.

Tra indagini difficili, segreti sepolti e legami del passato che riemergono, il caso porterà il protagonista a confrontarsi non solo con un assassino, ma anche con la propria storia personale.

Omicidi a Les Saintes: il giallo francese che inaugura la rassegna

Il primo appuntamento di stagione porta gli spettatori su un'isola apparentemente paradisiaca, dove una festa in maschera si trasforma in un incubo. Durante l'evento viene infatti ritrovata morta Caroline, ricca proprietaria del più importante hotel del territorio.

L'arrivo del poliziotto Ludovic dà il via alle indagini, ma il caso si complica rapidamente tra segreti del passato, vecchi legami e nuovi sospetti. Il ritorno sull'isola del protagonista riapre infatti una ferita personale: la presenza di Gaëlle, sua ex collega e grande amore, rende tutto più complesso mentre il mistero si infittisce.

Indagini, amori e sospetti: il cuore della trama

Nel corso dell'indagine emergono dinamiche sempre più oscure:

la vittima era una figura influente e temuta sull'isola

i sospetti si moltiplicano tra gli invitati alla festa

la morte improvvisa del principale indiziato cambia tutto

il passato di Ludovic con Gaëlle torna a influenzare il presente

Un intreccio classico del giallo televisivo francese, costruito su tensione emotiva e colpi di scena progressivi fino alla risoluzione finale.

Omicidi a Les Saintes è stato girato nell'arcipelago caraibico di Les Saintes, un piccolo arcipelago dei Caraibi, che fa parte della Guadalupa (quindi territorio francese d'oltremare). In pratica sono due isole principali (Terre-de-Haut e Terre-de-Bas) più alcuni isolotti rocciosi.

Cast di Omicidi a Les Saintes

Nel tv movie diretto da Marc Barrat, il cast è composto da:

Anne Décis - Gaëlle Boisseaux

Denis Maréchal - Ludovic Augustin

Audrey Postel - Diane Da Silva

Olivier Chantreau - Régis Boisseaux

France Zobda - Nicole Joy

Romane Jousset - Suzanne

Julien Béramis - Marcus

Thomas Léonce - Jason

Élisa Servier - Solange

David Heslon - Morgad Le Naour

Élodie Mangiavacca - Caroline Boissaux

Omicidi a Les Saintes: Durata e dove vedere il film del ciclo Nel segno del giallo in tv e in streaming

Con questa nuova stagione, la rassegna Nel segno del giallo conferma la sua identità: proporre thriller internazionali, misteri e indagini complesse in prima serata estiva. Il film - con una durata di circa 93 minuti - andrà in onda stasera, sabato 30 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Omicidi a Les Saintes sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.