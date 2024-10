Detective Pikachu, che fine ha fatto il sequel del film Pokemon? Un leak potrebbe averlo svelato

A cinque anni dal successo di Detective Pikachu sembra essere finalmente in lavorazione un sequel.

Alla sua uscita, avvenuta nel 2019, il film è stato un grande successo sia commerciale che di critica. Di conseguenza, i fan del mondo dei Pokemon hanno naturalmente ipotizzato l'arrivo di un sequel. Sebbene The Pokemon Company non abbia ancora confermato la notizia, sembra che un continuo della storia sia davvero in arrivo.

Questo fine settimana, lo sviluppatore del franchise Pokemon, Game Freak, ha subito un hackeraggio che ha reso pubbliche una tonnellata di informazioni private. Sebbene la maggior parte delle informazioni trapelate riguardi i videogiochi dei Pokemon, è stato scoperto anche un sequel di Detective Pikachu.

Il film dovrebbe intitolarsi The Great Detective Pikachu ed è in fase di sviluppo ormai dal 2021. Non solo sono stati trovati tutti i dettagli della trama del film nella fuga di notizie, ma si dice che il regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, sia stato incaricato di dirigere il progetto.

Detective Pikachu 2: Justice Smith non ha ricevuto alcun aggiornamento sullo sviluppo del sequel

Per ora non si sa se i lavori su The Great Detective Pikachu siano ancora in corso o meno. Il sequel era stato programmato per uscire nel 2024, ma chiaramente non rispetterà quella scadenza. Questo potrebbe far pensare che il film sia andato in crisi internamente e sia stato accantonato, oppure che sia semplicemente in pausa. Senza una dichiarazione ufficiale da parte di The Pokemon Company, è difficile sapere quale possa essere la verità.

Ancora una volta, data la popolarità dell'originale Detective Pikachu, sembrerebbe incredibilmente probabile l'arrivo di un sequel. È difficile stabilire se potrà contare o meno sugli stessi membri del cast del film originale, poiché la storia del sequel potrebbe introdurre nuovi personaggi. In ogni caso, speriamo di saperne di più sullo stato di The Great Detective Pikachu nei prossimi mesi.