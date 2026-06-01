Backrooms è già in vetta al box office italiano e riporta i giovani al cinema

Backrooms è già un fenomeno del box office, tanto italiano quanto internazionale, film più visto nella storia della casa di produzione A24, e la buona notizia è anche l'età del suo pubblico di riferimento

Backrooms si sta rivelando senza dubbio il fenomeno cinematografico di questo finale di primavera. Arrivato nelle sale italiane lo scorso 27 maggio, si prepara già alla conquista del box office italiano.

Il film diretto dal giovanissimo Kane Parsons chiude i suoi primi cinque giorni di programmazione con 1.787.695 euro e 217.215 spettatori complessivi. L'horror, distribuito da I Wonder Pictures, ottiene così la migliore apertura nella storia della società e si impone come il fenomeno cinematografico del momento.

Backrooms: Chiwetel Ejiofor in una scena

Il successo italiano arriva mentre il film continua a macinare successi anche all'estero. Dopo il debutto negli Stati Uniti, Backrooms è diventato uno dei maggiori successi recenti di A24, contribuendo ad alimentare l'attenzione mediatica e il passaparola che stanno sostenendo la sua corsa anche nelle sale internazionali.

A rendere particolarmente interessante il risultato è soprattutto la composizione del pubblico. Secondo i dati diffusi dal distributore, l'86% degli spettatori ha meno di 35 anni e circa 2/3 non superano i 25 anni. Numeri che confermano la capacità del film di trasformare un immaginario nato online in un vero evento cinematografico, riportando in sala una fascia di pubblico spesso difficile da intercettare.

Top 10 box office Italia (31 maggio 2026)

Backrooms - € 425.589 nel weekend. Totale complessivo: € 1.787.695

Michael - € 226.641 nel weekend. Totale complessivo: € 23.995.311

The Mandalorian and Grogu - € 190.637 nel weekend. Totale complessivo: € 2.522.580

Obsession - € 182.446 nel weekend. Totale complessivo: € 2.476.074

Kill Bill: The Whole Bloody Affair - € 161.881 nel weekend. Totale complessivo: € 532.389

Il diavolo veste Prada 2 - € 125.749 nel weekend. Totale complessivo: € 31.270.391

Amarga Navidad - € 86.200 nel weekend. Totale complessivo: € 712.621

Tuner - L'accordatore - € 51.831 nel weekend. Totale complessivo: € 139.107

Innamorarsi e altre pessime idee - € 38.191 nel weekend. Totale complessivo: € 100.090

Pecore sotto copertura - € 34.330 nel weekend. Totale complessivo: € 906.287

Il biopic su Michael Jackson vola verso i 24 milioni di euro

Michael: una foto del film

Alle spalle di Backrooms si conferma in seconda posizione Michael, che nel weekend del 31 maggio aggiunge 226.641 euro e raggiunge un totale di 23.995.311 euro. Il biopic dedicato a Michael Jackson, al cinema dallo scorso 22 aprile, continua così a essere uno dei maggiori successi della stagione cinematografica italiana, avvicinandosi alla soglia dei 24 milioni di euro.

Terzo posto per The Mandalorian and Grogu, che incassa altri 190.637 euro e sale a 2.522.580 euro complessivi. Il film dell'universo di Star Wars riesce così a mantenere un leggero vantaggio su Obsession, l'horror di Curry Barker, quarto con 182.446 euro e un totale di 2.476.074 euro.

Kill Bill "debutta" quinto con 532.000 euro

Kill Bill: The Whole Bloody Affair: Vivica A. Fox, Daryl Hannah, Michael Madsen, Lucy Liu in una foto

Tra le novità della settimana spicca il debutto di Kill Bill: The Whole Bloody Affair. La versione integrale del cult di Quentin Tarantino esordisce al quinto posto con 532.389 euro complessivi e oltre 50 mila spettatori.

Un risultato particolarmente significativo per un evento speciale caratterizzato da una durata superiore rispetto agli standard di programmazione.

Il box office del weekend fini al 31 maggio mostra una dinamica interessante: non registra numeri eccezionali sul piano generale, ma Backrooms da solo rappresenta oltre 1/3 degli incassi dei principali titoli in classifica.

Un dato che evidenzia la forza del fenomeno e lascia intravedere ulteriori margini di crescita nel corso della settimana successiva, favorita anche dal passaparola e dall'interesse generato dal successo internazionale del film.