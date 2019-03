C'era una volta a Hollywood: il film di Tarantino potrebbe "coinvolgere" i supereroi

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

C'era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino, potrebbe coinvolgere anche dei supereroi. Più o meno.

Il primo suggestivo trailer di C'era una volta a Hollywood ha mostrato i protagonisti della storia, l'attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e il suo double stunt Cliff Booth (Brad Pitt) mentre si muovono nel sottobosco della Hollywood del 1969. Sappiamo che sullo sfondo della storia verranno raccontati gli atroci delitti perpetrati dalla Manson Family in cui troverà la morte l'attrice Sharon Tate (Margot Robbie), ma al di là di queste informazioni il plot del film è ancora misterioso.

C'è addirittura chi sospetta che il film prevede una riscrittura della storia alla Bastardi senza gloria, con Sharon Tate capace di sgominare i violenti membri della Manson family, ma al di là di queste fantasiose ipotesi sono in molti a credere che C'era una volta a Hollywood sarà collegato in qualche modo con il #MeToo visto che è il primo film girato da Tarantino dopo le accuse di violenza sessuale piovute sul suo storico produttore Harvey Weinstein. Non dimentichiamo che Sharon Tate era la moglie di Roman Polanski, anche lui nell'occhio del ciclone per un reato sessuale.

C'era una volta a Hollywood: il nuovo poster mostra tutti i personaggi

Il film di Tarantino potrebbe inoltre vedere la presenza dei supereroi. Questa possibile connessione è presente nel primo trailer in cui vediamo Bruce Lee (Mike Moh) in azione sul set. Il look dell'attore cinese ci riporta alla serie tv di supereroi Il Calabrone Verde, visto che Mike Moh indossa lo stesso costume indossato da Bruce Lee nel ruolo di Kato nello show. La citazione è piuttosto sorprendente, visto che C'era una volta a Hollywood è ambientato nel 1969, mentre la produzione de Il Calabrone Verde è terminata nel 1967. La scena che vediamo nel film potrebbe essere un flashback oppure Bruce Lee potrebbe indossare lo stesso costume per un lavoro diverso.

Da quanto trapelato dalla trama, Bruce Lee non dovrebbe avere un ruolo centrale in C'era una volta a Hollywood, eppure il primo trailer gli dedica un notevole spazio donandogli uno scambio di divertenti battute col personaggio di Brad Pitt. La produzione de Il Calabrone Verde avrà qualche valenza particolare nella pellicola o è semplicemente un omaggio di Quentin Tarantino al mondo dei supereroi?

Lo scopriremo al cinema a partire dal 19 settembre, con l'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood.

