Jennifer Lawrence: "Tarantino non mi ha voluto nel suo film perché internet ha scritto che ero brutta"

Jennifer Lawrence ha rivelato di aver perso l'opportunità di interpretare Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood perché gli utenti di internet la ritenevano troppo brutta per il ruolo. L'attrice è convinta che Quentin Trantino si sia lasciato influenzare dai commenti in rete preferendo Margot Robbie, come ha confessato di recente al podcast Happy Sad Confused.

"Quando Quentin ha espresso pubblicamente interesse per lavorare con me tutti hanno scritto, 'Non è abbastanza bella per interpretare Sharon Tate' e lui si è fatto convincere. Sono abbastanza sicura che sia vero" ha spiegato Lawrence. "Oppure è così tanto tempo che racconto la storia in questo modo e ormai ci credo anch'io, ma sono abbastanza sicura che sia successo. O semplicemente non mi ha mai preso in considerazione per la parte, e internet ha fatto di tutto per definirmi brutta."

Margot Robbie nei panni di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood

La versione di Quentin Tarantino e il rifiuto a The Hateful Eight

Nel 2021 il regista di C'era una volta a... Hollywood aveva commentato la scelta dell'interprete di Sharon Tate durante un'ospitata nel podcast di Marc Maron WTF spiegando di aver "flirtato con l'idea" di ingaggiare Jennifer Lawrence per il film, ma non per il ruolo di Sharon Tate. In realtà aveva pensato a lei per il ruolo della discepola di Charles Manson Squeaky Fromme, ruolo andato poi a Dakota Fanning.

"Non potrei essere più felice di quello che ha fatto Dakota Fanning: è una delle migliori interpretazioni del film. È fantastica nei panni di Squeaky Fromme. Si trasforma in lei" ha detto Tarantino. "Ma all'inizio, avevo valutato l'idea di Jennifer Lawrence per il ruolo di Squeaky. Ha letto la parte e poi ne abbiamo parlato un po'. Qualcosa non ha funzionato, ma è una persona molto gentile e la rispetto come attrice".

In realtà, in precedenza Tarantino aveva offerto a Jennifer Lawrence il ruolo della sgangherata Daisy in The Hateful Eight, del 2015, ma lei lo aveva rifiutato. Il ruolo ha fruttato a Jennifer Jason Leigh una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

"Ho rifiutato", ha ammesso Lawrence. "Non avrei dovuto farlo."

Anche la sorella di Sharon Tate, Debra, all'epoca del casting di C'era una volta a.. Hollywood, era intervenuta a gamba testa dichiarando la sua preferenza per Margot Robbie.

"Sono entrambe attrici estremamente affermate, ma direi che la mia scelta ricadrebbe su Margot", aveva detto a TMZ. "Semplicemente per la sua bellezza fisica e il suo portamento, che è simile a quello di Sharon. Non ho una grande stima di Jennifer Lawrence, non che abbia qualcosa contro di lei. È solo che, non so, non è abbastanza carina per interpretare Sharon. È una cosa orribile da dire, ma ho i miei standard."