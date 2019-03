C'era una volta a Hollywood: il trailer in italiano del nuovo film di Quentin Tarantino!

Marica Lancellotti

C'era una volta a Hollywood si offre nel suo primo trailer in italiano, pochi minuti dopo aver fatto irruzione sul web in inglese. Il nuovo film di Quentin Tarantino sarà ambientato nel 1969, in un periodo di forte tensione per gli Stati Uniti alle prese con uno dei più grandi criminali della storia, Charles Manson.

La trama di Once Upon a Time in Hollywood è incentrata sull'attore esordiente Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e sulla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) che, dopo aver raggiunto il successo grazie ad uno show televisivo molto seguito, tenteranno la svolta sul grande schermo. La carriera di Dalton e Booth a Hollywood si intreccerà con gli eventi che portarono all'omicidio della famosa attrice Sharon Tate da parte dei seguaci di Charles Manson, creando così un interessante miscuglio di realtà e finzione in quello che da mesi si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi del regista.

Ecco il trailer ita di C'era una volta a Hollywood:

Il trailer è pieno di omaggi al grande cinema anni '60 - '70, a cominciare da quell'intervista in bianco e nero in cui Rick Dalton, affiancato dal suo stunt Cliff Booth, parla dei pericoli del mestiere. In rapida successione fanno la loro comparsa una spumeggiante Sharon Tate, la Manson family, Bruce Lee, i giovani dei sobborghi, un duello a suon di calci e colpi schivati tra Lee e Booth. Fino alla divertente sequenza finale: DiCaprio che mostra il viscerale approccio alla recitazione del suo personaggio. Al link di seguito potete vedere il trailer di Once Upon a Time in Hollywood in lingua originale.

Il cast ricchissimo di quello che è indubbiamente uno dei film più attesi del 2019 vanta nomi quali vanta nomi quali Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant e Tim Roth. Alcuni di loro saranno impegnati nell'interpretazioni di celebrità del periodo, come ad esempio Damian Lewis che impersonerà Steve McQueen oppure la straordinaria Margot Robbie che per Quentin Tarantino vestirà i panni di Sharon Tate. Protagonisti della pellicola saranno invece Brad Pitt nel ruolo di Cliff Booth e Leonardo DiCaprio in quello di Rick Dalton, mentre ad interpretare Charles Manson è stato scelto dal regista il meno conosciuto Damon Herriman.