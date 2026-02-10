Cliff Booth è il decimo film di Quentin Tarantino? "Era sempre sul set con Fincher"

Dopo aver promesso un decimo e ultimo film per concludere alla grande la sua carriera da regista, Quentin Tarantino sembra tergiversare. Ha cancellato su due piedi il progetto che aveva intenzione di trasformare la sua ultima fatica da regista, The Movie Critic, per dedicarsi a tutt'altro, ma il film è stato in qualche modo "recuperato" da Netflix e David Fincher diventando una sorta di sequel/spinoff di C'era una volta a... Hollywood.

Ufficialmente The Adventures of Cliff Booth vede Tarantino figurare solo in veste di sceneggiatore e produttore, ma a quanto pare il cineasta californiano sarebbe stato spesso (se non sempre) presente sul set a fianco di David Fincher durante le riprese.

A riferirlo è un post di Andrew Salazar di DiscussingFilm in cui si legge:

"QT era sul set per la maggior parte, se non per tutte, le riprese del film su Cliff Booth. La sua sedia era accanto a quella di Fincher, il che rende la regola dei 10 film un po' più assurda".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Quentin Tarantino ha co-diretto Cliff Booth insieme a David Fincher?

Il teaser di The Adventures of Cliff Booth lanciato durante il Super Bowl ci ha fornito uno sguardo ravvicinato alla gustosa atmosfera anni '70 che ci attende nel film con Brad Pitt in arrivo su Netflix nel corso del 2026.

Secondo quanto anticipato, Brad Pitt torna a vestire i panni di Cliff Booth che, da stuntman, si reinventa faccendiere per gli studios di Hollywood. Il trailer è dominato da un'atmosfera retrò tra bevute al bar, set cinematografici di B-Movie e un'auto da demolizione su una pista polverosa. Si vedono anche flash sfocati di nudità, sigarette, pistole, diti medi e parolacce.

Nel teaser fanno capolino Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen in look da vecchia Hollywood mentre Cliff Booth appoggia con calma un Oscar sulla sua scrivania. Il teaser si conclude con un generico "Prossimamente", senza fornire nessuna data precisa per l'arrivo del film su Netflix e, auspicabilmente, anche al cinema.