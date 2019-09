C’era una volta a… Hollywood vola in vetta al box office italiano, quarto Chiara Ferragni - Unposted

Esordio col botto al box office italiano per C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, che apre incassando oltre 5 milioni 400mila euro, quarta posizione per il discusso documentario Chiara Ferragni - Unposted.

Eccezionale debutto al box office italiano per C'era una volta a... Hollywood, nuovo lavoro di Quentin Tarantino che supera i cinque milioni e 400mila euro in 1016 sale, segnando una media per sala di 5,327 euro. Il divertissement hollywoodiano con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie conquista il pubblico italiano grazie alla capacità di Tarantino di emozionare omaggiando il cinema con cui è cresciuto, come potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

Il Re Leone resiste in seconda posizione. Dopo cinque settimane la fiaba Disney raccoglie altri 938.000 euro arrivando a un totale da capogiro di 36 milioni e mezzo. Qui potete leggere la nostra recensione de Il Re Leone.

Terzo, It: Capitolo 2. Il sequel diretto da Andres Muschietti, di cui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2, incassa altri 591mila euro arrivando a sfiorare i 9 milioni.

Al quarto posto si piazza il film che tanto sta facendo discutere, Chiara Ferragni - Unposted, che apre con un incasso di un milione seicentomila euro da 362 sale, e una media per sala di 4.445 euro. Il docu-film diretto da Elisa Amoruso (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted) è il film evento più visto di sempre in Italia.

Quinta la commedia Tutta un'altra vita, film di Alessandro Pondi con Enrico Brignano che raccoglie altri 542.000 euro per un totale di 1 milione 223 mila euro. Gianni (Brignano) è un tassista con moglie e figli, vive una routine consolidata, ma sogna di fare un grande salto, magari vincendo alla lotteria. Il suo sei al superenalotto arriva quando una coppia di ricchi dimentica sul sedile del suo taxi le chiavi di casa, come illustra la recensione di Tutta un'altra vita.