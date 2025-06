Quentin Tarantino: svelato il compenso stratosferico di Netflix per il sequel di C'era una volta a Hollywood

Quanto ha dovuto sborsare Netflix per assicurarsi la preziosa sceneggiatura del sequel di C'era una volta a... Hollywood che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni di Cliff Booth? Tanto. La cifra esatta ce l'ha svelata l'insider Jeff Sneider e si parla di 20 milioni di dollari.

Secondo le prime indiscrezioni sul film, David Fincher e Brad Pitt si riuniranno per raccontare le nuove avventure di Cliff Booth, divenuto faccendiere a Hollywood. Si vocifera che la star di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II interpreterà un personaggio "sulla falsariga di Jim Brown, che notoriamente concluse presto la sua carriera nella Hall of Fame del football per concentrarsi sulla recitazione, apparendo in successi come Quella sporca dozzina".

Sempre Jeff Sneider aveva rivelato in precedenza su The InSneider che Netflix avrebbe fatto un'offerta milionaria a Leonardo DiCaprio per convincerlo a comparire nel sequel tornando nei panni dell'attore Rick Dalton. Per quanto riguarda Margot Robbie, che ha interpretato Sharon Tate nel film, le prime indiscrezioni indicano che anche lei sarebbe "disponibile" per il seguito di Fincher, qualora il regista dovesse contattarla.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth

Facciamo il punto sul sequel su Cliff Booth

Per ora i dettagli sulla sceneggiatura firmata da Tarantino e acquisita da Netflix sono scarsi. Secondo The Playlist sottolinea che la sceneggiatura del film è stata sviluppata nel corso del tempo, come quella di The Movie Critic, che - si vociferava - prevedesse anche la partecipazione di Pitt nel ruolo di Booth. Tarantino ha anche un accordo esclusivo con Sony Pictures sui diritti di vari aspetti di C'era una volta a... Hollywood.

Quentin Tarantino e Brad Pitt a Cannes

Secondo Deadline, Brad Pitt ha ottenuto la benedizione di Tarantino per mostrare a Fincher la sceneggiatura incentrata sulle avventure del personaggio di Cliff Booth dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood. E poiché Fincher ha un contratto in esclusiva con Netflix, il film in arrivo sarà finanziato e distribuito da Netflix direttamente in streaming o con una breve finestra di uscita nelle sale.

La produzione del film è prevista per luglio a Los Angeles. Si tratta della nuova tappa nella collaborazione tra il colosso dello streaming e David Fincher, già consolidata con titoli come Mank e The Killer.

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita, ma l'interesse attorno a questo sequel è altissimo, complice il ritorno di volti noti e l'unione di due firme di peso come Fincher e Tarantino.