C'era una volta a... Hollywood, anche una musa di Mike Flanagan nel cast del sequel su Cliff Booth

In corso il casting per The Adventures of Cliff Booth, sequel di C'era una volta a... Hollywood firmato da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher.

La musa di Mike Flanagan Carla Gugino è l'ultimo nome di spicco a unirsi al cast di The Adventures of Cliff Booth, preannunciato sequel di C'era una volta a... Hollywood prodotto da Netflix che vedrà il ritorno della star Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth.

David Fincher ha preso in mano il progetto utilizzando una sceneggiatura dello stesso Quentin Tarantino ceduta a Netflix per una cifra folle. Già confermati nel cast Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Scott Caan in ruoli al momento top secret.

Carla Gugino in una foto

Che cosa sappiamo finora

Per il momento i dettagli sulla sceneggiatura firmata da Tarantino e acquisita da Netflix sono scarsi. Secondo The Playlist, la sceneggiatura del film è stata sviluppata nel corso del tempo, come quella di The Movie Critic, che - si vociferava - prevedesse anche la partecipazione di Pitt nel ruolo di Booth.

Secondo le prime indiscrezioni sul film, David Fincher e Brad Pitt si riuniranno per raccontare le nuove avventure di Cliff Booth, divenuto faccendiere a Hollywood. Si vocifera che la star di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II interpreterà un personaggio "sulla falsariga di Jim Brown, che notoriamente concluse presto la sua carriera nella Hall of Fame del football per concentrarsi sulla recitazione, apparendo in successi come Quella sporca dozzina".

Per quanto riguarda Carla Gugino, nulla è trapelato sul suo personaggio. L'attrice veterana dell'horror, apparsa in molte serie e film di Mike Flanagan, è attualmente nei cinema italiani con L'amico fedele, dove affianca Naomi Watts e Bill Murray. A partire dal 2 luglio la ritroveremo su Prime Video nello scatenato action Capi di stato in fuga, con Idris Elba e John Cena.