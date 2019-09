Chiara Ferragni - Unposted, Fedez ai critici cinematografici: "Non contate più nulla"

Chiara Ferragni - Unposted si è rivelato un successo ai botteghini e ora Fedez, marito dell'influencer, ha attaccato i critici cinematografici rivolgendosi online a chi non ha apprezzato il documentario in cui si racconta la vita della moglie.

Il film diretto da Elisa Amoruso si è rivelato un successo ai box office italiani: Chiara Ferragni - Unposted ha infatti incassato 1,6 milioni di euro nei tre giorni di programmazione nelle 393 sale in cui è stato proiettato. Fedez ha quindi colto l'occasione per attaccare i ciritici tramite le sue stories pubblicate su Instagram dichiarando: "Il documentario è stato stroncato da una parte preponderante della critica, cosa che ci aspettavamo e su cui non voglio sindacare, nel senso che ognuno può dire quello che gli pare". Il rapper ha proseguito: "Il fatto che sia andato così bene, nonostante le critiche da parte dei critici cosa insegna? Che al giorno d'oggi la critica parla per se stessa e a se stessa. Che è un modo carino per dire che non contate più un cazzo".

Il docu-film in cui si racconta l'ascesa verso al successo dell'influencer (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted) è stato presentato, non senza qualche polemica, alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 arriverà prossimamente nel catalogo di Amazon Prime Video e, tra circa sei mesi, sulla RAI.