Cliff Booth, budget stellare, centinaia di attori, sei mesi di riprese, Brad Pitt chiarisce: "Non è un sequel"

Non è passato inosservato un film Netflix privo di titolo apparso ieri nell'elenco dei progetti che hanno beneficiato dell'ultima tornata di crediti d'imposta per il cinema in California. Il film in questione, che ha ricevuto ben 20 milioni di dollari, sarebbe la nuova fatica di David Fincher, Le avventure di Cliff Booth, che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni dello stuntman scavezzacollo di C'era una volta a... Hollywood. Deadline parla di budget milionario, di centinaia di attori e di sei mesi di riprese per la pellicola che, come Pitt ha puntualizzato, non sarà un sequel, bensì uno spinoff.

Dal red carpet di F1, pellicola ambientata nel mondo delle corse di Formula 1 che lo vede protagonista, Brad Pitt ha rivelato a Deadline alcuni nuovi dettagli sul progetto diretto da David Fincher chiarendo:

"Questa è una cosa scritta da Quentin Tarantino. È un episodio, non proprio un sequel, del personaggio di C'era una volta a... Hollywood. A quel punto non voleva dirigerlo, quindi è subentrato David Fincher".

Che cosa sappiamo finora dello spinoff su Cliff Booth

Annunciato ad aprile, Le avventure di Cliff Booth si concentrerà sul personaggio interpretato da Brad Pitt, lo stuntman cinefilo già controfigura di Rick Dalton in C'era una volta a... Hollywood. Già confermata la presenza nel cast di Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Scott Caan e Yahya Abdul-Mateen II. Lo spin-off sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi dell'originale e vedrà Cliff reinventarsi come faccendiere degli studi cinematografici di Hollywood negli anni '70. Le dichiarazioni di Pitt sul fatto che il prossimo spinoff sarà "un episodio" suggeriscono anche che il progetto si concentrerà solo su un periodo specifico della vita dello stuntman invece di abbracciare l'intera storia del personaggio.

Secondo quanto riferito da Deadline, si profila un progetto davvero ambizioso. Secondo il programma attuale l'inizio delle riprese è previsto per il 28 luglio 2025 mentre la fine si colloca il 16 gennaio 2026. Si tratta di ben sei mesi di produzione, 110 giornate di riprese effettuate in California. Il budget non è noto, sebbene si preveda che il film costerà almeno 105,9 milioni di dollari. La pubblicazione dei crediti d'imposta rivela inoltre numeri da capogiro per il cast, con 128 attori e 428 membri della troupe assunti e 3.960 giornate di lavoro per gli attori secondari.

Essendo prodotto su Netflix, il film potrebbe anche essere soggetto a un contratto di distribuzione diretta in streaming, ma i fan tifano per un'adeguata uscita cinematografica, vista la mole del progetto.