Black Panther: Wakanda Forever in testa al box office italiano, supera i 6,6 milioni di euro totali

Black Panther: Wakanda Forever continua a macinare incassi conservando la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva incassando altri 1,6 milioni che lo portano a un totale di oltre 6,6 milioni di euro. Nel suo secondo fine settimana di uscita, il trentesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe ha raggiungo 546,3 milioni di incassi globali fino ad oggi, seppur segnando un calo del 63% degli incassi, più ripido del previsto, nella seconda settimana. Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, Marvel ha deciso di non scegliere un altro attore per sostituire il compianto protagonista Chadwick Boseman, ma ha incorporato la morte di T'Challa nella storia. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Black Panther: Wakanda Forever, svelato il legame tra Riri Williams e Tony Stark

Debutta in seconda posizione The Menu, che si ritaglia una nicchia nel mercato incassando 666.000 euro da 306 schermi. Mark Mylod dirige la satira social-culinaria che vede Ralph Fiennes nei panni di un celebrity chef che prepara un sontuoso, anche se forse un po' agitato, pasto per la coppia formata da Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, come rivela la nostra recensione di The Menu.

The Menu: Ethan Tobman svela come sono stati realizzati i piatti in scena e del ristorante

Diabolik - Ginko all'attacco!: Miriam Leone con la pistola

Altro debutto in terza posizione: si tratta di Diabolik - Ginko all'attacco!, secondo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros. che porta sul grande schermo il celebre fumetto delle sorelle Giussani. Cambio al vertice on l'arrivo del nuovo protagonista Giacomo Gianniotti, che incarna il temibile ladro di Clerville dopo l'uscita di scena di Luca Marinelli, confermati Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli di Ginko on in più la presenza di Monica Bellucci in questa nuova avventura che incassa 565.000 euro da 412 sale. Qui la nostra recensione di Diabolik - Ginko all'attacco!.

Alle spalle di Diabolik apre la commedia in costume con Marco Giallini, Il Principe di Roma, he incassa 394.000 euro da 263 sale. Edoardo Falcone firma il film, ambientato nel 1829 e incentrato su Bartolomeo, uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d'eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze. Qui la nostra recensione de Il Principe di Roma.

Quinto posto per La stranezza, campione di incassi con altri 379.000 euro che lo portano a un totale di 4,7 milioni di euro in un mese. Come rivela la nostra recensione de La stranezza, la pellicola di Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone, racconta la storia di Luigi Pirandello, il quale, recatosi in Sicilia per gli 80 anni di Giovanni Verga, scopre che l'amata balia Maria Stella è appena morta e deve essere seppellita. Questo imprevisto lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo.