Michael Jackson, perché i suoi fratelli hanno avuto così poco successo?

Il nipote della popstar, Taj Jackson, ha provato a spiegare perché gli altri componenti della band non hanno mai avuto il successo raggiunto dal fratello negli anni successivi

Taj Jackson ha avuto modo di affrontare una domanda "delicata" riguardante la sua famiglia.

Quando un utente su X ha chiesto perché Michael Jackson sia diventato l'artista solista di maggior successo uscito dai Jackson 5, il figlio di Tito Jackson ha condiviso il proprio punto di vista sulla piattaforma.

Michael: una scena con in Jackson 5

I problemi di autostima della famiglia Jackson

"Risponderò io, dato che questo è un argomento molto delicato per me", ha scritto Taj. "Immaginatevi di sentirvi dire fin dall'adolescenza da tutti che non valete nulla senza vostro fratello minore e che dovreste ringraziarlo per tutto ciò che avete. È esattamente quello con cui mio padre ha dovuto convivere per tutta la vita. Me lo ha detto personalmente in diverse occasioni. Secondo voi, cosa può fare questo alla tua autostima e alla tua vita?".

Il padre di Taj Jackson, Tito Jackson, era il terzo figlio maggiore della celebre famiglia Jackson e fu il catalizzatore della nascita dei Jackson 5. Il loro padre, Joe Jackson, scoprì il talento di Tito dopo averlo sorpreso un giorno a suonare la chitarra. Poco dopo nacque la band di famiglia, che raggiunse enorme popolarità negli anni '60 e '70.

Tito suonava la chitarra, contribuiva ai sintetizzatori e forniva cori in brani iconici come I Want You Back, ABC e I'll Be There. La storica band di famiglia è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997. Tito Jackson ha successivamente avviato la propria carriera solista nel 2003, ottenendo tre nomination ai Grammy Awards. È morto nel 2024 all'età di 70 anni.

Michael: Jaafar Jackson in una foto

Il successo al box-office di Michael

Il biopic su Michael Jackson si è rivelato un enorme successo al box office, confermando il fascino senza tempo della popstar sul grande pubblico. Michael ha attirato spettatori di diverse generazioni, spinto sia dalla curiosità attorno alla vita privata del Re del Pop sia dall'impatto culturale della sua musica.

Finora il film ha incassato circa 612 milioni di dollari al box office mondiale, con oltre 253 milioni raccolti negli Stati Uniti e circa 358 milioni dai mercati internazionali. Il biopic dedicato a Michael Jackson si è così imposto come uno dei maggiori successi cinematografici del 2026 e uno dei biopic musicali di maggior incasso di sempre.

Le nuove accuse di abusi a Michael Jackson

A margine dell'uscita del biopic, nuove accuse a Michael Jackson sono giunte da quella che un tempo si era autodefinita la sua "seconda famiglia". I fratelli Cascio hanno denunciato il defunto Re del Pop per abusi sessuali su minori e adescamento.

Quattro dei cinque fratelli Cascio - Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole - hanno dettagliato le loro accuse contro la pop star in una nuova intervista al New York Times in concomitanza col debutto del biopic sul cantante. I fratelli e le sorelle conobbero Jackson tramite il padre, Dominic Cascio Sr., che era il direttore dell'Helmsley Palace di Manhattan, dove Jackson soggiornava spesso negli anni '80, secondo quanto riportato dal giornale.