The Menu: Ethan Tobman svela come sono stati realizzati i piatti in scena e del ristorante

Lo scenografo di The Menu ha approfondito le dinamiche creative dietro ai piatti nel film, e all''estetica del ristorante in cui si svolge l'azione, parlando della collaborazione con la chef Dominique Crenn.

Il film The Menu di Mark Mylod sviluppa la sua narrazione partendo innanzitutto dal contesto in cui l'azione stessa si genera, e tutto il lusso dei suoi piatti deriva dalla collaborazione sul set con la chef Dominique Crenn. La sua consulenza, come rivelato in una recente intervista, è stata fondamentale.

The Menu: Ralph Fiennes in una scena del film

L'accoglienza positiva da parte della critica verso The Menu deriva sia dall'abilità dei suoi interpreti, Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy in primis, sia dal team che ha letteralmente plasmato gli elementi fisici ed estetici del progetto. Risulta quindi fondamentale l'apporto di Ethan Tobman, lo scenografo, e della chef Dominique Crenn, i quali hanno tratteggiato il lusso sia del contesto che dei piatti in scena.

L'assunzine di Crenn per The Menu è stata fortemente voluta dal regista stesso, il quale conosce bene il suo valore nel settore. La chef, apparsa in Chef's Table, è la creatrice di Atelier Crenn, il ristorante con menu degustazione di San Francisco, distinto da alcuni piatti poeticamente introdotti con parole ricercate. La sua fama è talmente alta nel settore che inizialmente, secondo Tobman, sul set di The Menu nessuno credeva che avrebbe accettato: "Siamo rimasti piuttosto scioccati dal fatto che abbia partecipato alla riunione".

La chef e lo scenografo hanno quindi sperimentato moltissimo, almeno in base a quanto riportato da Variety, trovando una propria strada con il procedere delle riprese, nel cercare di definire lo stile dell'Hawthorn, il ristorante di The Menu, seguendo la visione del regista: "Abbiamo sperimentato pigmenti in polvere e resine che avrebbero solidificato la vernice su un piatto e sull'altro, utilizzando anche cioccolato, fiori d'arancio e vaniglia. Li abbiamo tracciati con pennarelli a luce nera e siamo entrati in scena per inserire le nostre versioni in plastica del cibo, e non credo si noti la differenza", ha spiegato quindi Tobman, accennando al lungo processo creativo che ha portato al risultato finale.