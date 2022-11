Black Panther: Wakanda Forever, la storia originale era incentrata sugli eventi di Avengers: Endgame

Prima della riscrittura seguita alla morte di Chadwick Boseman, la storia di Black Panther: Wakanda Forever era incentrata sugli eventi di Avengers: Endgame.

In una intervista con Inverse, il regista e sceneggiatore di Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler, ha rivelato i dettagli della storia originale del film, che è sempre stata incentrata sul dolore per la perdita e sulle conseguenze degli eventi accaduti in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, cioè sul piano di Thanos di eliminare metà della popolazione usando le Gemme dell'Infinito.

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

Mentre il sequel in arrivo al cinema la prossima settimana parlerà del lutto per il personaggio di T'Challa, interpretato da Chadwick Boseman, la sceneggiatura originale riguardava il lutto per i cinque anni persi nel tempo tra la sua morte in Infinity War e la resurrezione in Endgame.

"Il tono sarebbe stato simile", ha spiegato Ryan Coogler a Inverse. "Il personaggio sarebbe stato in lutto per quanto accaduto dopo il Blip di Thanos, facendo ritorno dopo essere stato via per cinque anni. Il film avrebbe affrontato il suo trauma di uomo con così tante responsabilità nei confronti dl suo popolo che torna dopo un'assenza forzata di cinque anni. Il dolore è sempre stato una parte importante della storia".

Black Panther: Wakanda Forever, ecco dove si colloca nella timeline dell'MCU

Dopo la morte di Boseman, Coogler ha rielaborato il film con il co-sceneggiatore Joe Robert Cole per concentrarsi su altri personaggi, sebbene Namor il Sub-Mariner, interpretato da Tenoch Huerta, fosse sempre stato pianificato come antagonista anche nella sceneggiatura originale.

"Chi era il protagonista, i difetti del protagonista, ciò che il protagonista stava affrontando nel suo viaggio, tutte quelle cose dovevano essere diverse a causa della scomparsa di Chadwick e delle decisioni che abbiamo preso per proseguire la storia", ha specificato Coogler.

Promettono bene le prime reazioni della stampa alla visione di Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 9 novembre. Nel cast ritroviamo Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke e Angela Bassett. Tra i nuovi arrivi, Tenoch Huerta interpreta il villain Namor e Dominique Thorne è Riri Williams/Ironheart.